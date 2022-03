Formoseños expresaron su descontento por la inflación y la calificaron como «desesperante»

Compartir

El aumento de precios en distintos productos de consumo masivo no se detiene y cada vez cuesta más poder adquirirlos.

Tras la desafortunada frase del presidente Alberto Fernández acerca del inicio «de la guerra contra la inflación», algunos formoseños expresaron su opinión respecto del incremento constante en el precio de los productos de consumo masivo, «Es desesperante», manifestó una mujer ante la consulta del Grupo de Medios TVO.

«Esta todo caro, ya no sabemos cómo vamos a hacer para vivir, estamos sobreviviendo para comer. Los alimentos, todos son caros, el aceite, la harina, el azúcar, es desesperante; muchas cosas dejé de comprar como productos de limpieza que ahora compro de a poco y suelto porque es muy caro; de la carne no quiero decir nada, fui a comprar 2 kilos de puchero y me salió $300, muy caro está», opinó una mujer a la salida de un supermercado. «Llegamos a fin de mes porque mi esposo trabaja en un mayorista y de ahí me lleva todo, es la única manera» agregó la ciudadana.

Según los datos del INDEC, la inflación del mes de febrero fue del 4,7% y sus efectos sucumben en la economía familiar modificando sus consumos. «Este gobierno no está haciendo nada por nuestros precios, yo soy jubilada y apenas me alcanza; ahora hice compras para una semana y media, de carne gasté $3.000 y las otras cosas $3.500, después tengo que pagar la luz que me vino como $3.500. El gobierno no hace nada, Alberto dijo que no iba a haber más tarifazo y al final todo subió, no hay nada que esté barato», lamentó la jubilada.

En ese sentido otra persona calificó la situación económica como «un desastre total». «Es impresionante, un desastre total, los precios están alevosamente arriba y en todos los lugares a donde vayas. Para sobrevivir le buscamos la vuelta a todo, achicamos la olla, achicamos a los chicos, se tomaba yogurt todos los días y ahora día por medio. Todo subió, todo» afirmó un hombre.

«Nos pega duro a todos, está todo muy caro y ahora el nuevo aumento del combustible creo que va a repercutir también en los precios. Hay que comprar todo por pack porque en el menudeo es en donde se encarece el costo; lo que es higiene personal es impresionante y son elementos muy básicos, pero está todo muy caro, la leche, la carne, no podemos escapar de ningún producto. Ya vamos a salir volando porque alita y alita nomas comemos porque no queda otra, tenemos que hacernos maña y ajustarnos», apuntó otro ciudadano.

