Formoseños hicieron largas filas frente a una financiera del centro para cobrar préstamos

Compartir

Linkedin Print

El Grupo de Medios TVO recorrió el casco céntrico ayer por la mañana y pudo notar que decenas de vecinos realizaban largas filas frente a una conocida financiera con el objetivo de cobrar su préstamo. Según se supo, muchos de los presentes eran del interior provincial y se acercaron a la capital exclusivamente para concretar la operación.

“Yo vine de Clorinda, estoy acá desde las 7 de la mañana y la atención es bastante lenta ya que hay muchísimas personas. Ayer –por el martes- vine y como no había sistema no pude cobrar”, contó una mujer que estaba en el lugar.

Asimismo, otra acotó que “la fila no avanza, y no sabemos el porqué. Yo soy de la localidad de Laishí, tuve que venir en remis que me cobra $1.500 y si no cobro hoy tendré que volver mañana”.

Consultada por lo que espera cobrar indicó que “pedí un préstamo, tenía que sacar con la tarjeta pero como no me depositaron vine a hacer la gestión de manera presencial”.

“Desde las 7 de la mañana que estoy haciendo fila, soy de acá nomas. Todos los meses vengo, esto de la espera no sucede siempre, solo que ahora se juntó la gente porque ayer no había sistema”, agregó un señor por su lado y confió que “la plata no alcanza” y que “el préstamo que saco es para comprar comida. Soy jubilado y jamás me imaginé tener que sacar préstamo para comer”.

“Vengo del barrio Lote 111, siempre cobro a través del cajero pero esta vez no pude y por eso me acerqué hasta el lugar”, añadió una de las vecinas que esperaba en la fila.

Por su lado otra expuso: “ayer vine pero no había sistema, entonces regresé hoy, soy del barrio Lote 68”.

Finalmente, en el lugar se pudo contar a más de cien personas que aguardaron durante horas intentando cobrar, aunque para muchos la espera fue en vano puesto que no lograron su cometido.

Compartir

Linkedin Print