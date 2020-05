Formoseños que están a la intemperie en Puerto Eva Perón piden poder ingresar a la provincia

Compartir

Un grupo de más de 30 formoseños que se encuentran ubicados en Puerto Eva Perón, ubicado en el límite de Chaco con Lucio V. Mansilla (Formosa), piden ayuda a las autoridades para poder ingresar a la provincia y realizar la cuarentena ya que, ante la falta de respuestas, se encuentran a la intemperie recibiendo solo asistencia de las autoridades chaqueñas, según manifestaron.

En ese marco José Benítez, una de las personas que se encuentra en el lugar desde hace más de 5 días, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la situación por la que atraviesan.

“Estamos varadas como 30 personas intentando cruzar a la provincia, todos venimos de lugares distintos, nosotros somos un grupo de 10 embaladores que fuimos a trabajar a Mendoza, hacemos la temporada cada año y hay gente que diferentes lugares que vino del sur, de Buenos Aires, cada día se junta más gente”, comenzó contando.

“Nosotros estuvimos trabajando hasta que terminó la temporada hace más o menos un mes, tuvimos que venirnos porque no daba más la situación, fuimos a traer un poco de plata a la familia y sobrevivir en esta profesión pero todo se vio afectado, nosotros tenemos permisos nacionales para trabajar, cruzamos media provincia y nadie nos retuvo pero cuando quisimos entrar a Formosa ya no pudimos”, relató.

Respecto a si cuentan con el permiso para ingresar a la provincia, que se debe tramitar en la página oficial del gobierno, explicó que “nosotros habíamos estado intentando en Mendoza pero no podíamos entrar a la página, estaba colapsada y nadie podía ingresar entonces nos largamos y estamos acá sin poder entrar, de todas formas hay personas que desde hace un mes pidieron el permiso y no se lo ceden y están como nosotros”.

“De la provincia de Formosa no vino nadie a hablar con nosotros, hace 5 días estamos acá y nadie se acercó, la gente del Chaco se está portando muy bien con nosotros, vino el intendente, también un ministro que nos acercó carpas, nos dan alimento y ese es el mayor problema porque no tenemos qué comer, no tenemos baño, ni agua, no tenemos nada, la pasamos mal porque llueve y hace frio”, lamentó.

“Acá tenemos una camioneta con acoplado y ahí nos ubicamos con la carpa, entramos 10 personas en el acoplado y dormimos sentados porque justo también llovió”, acotó sobre lo que les toca pasar.

“Nosotros somos conscientes de lo que sucede, vinimos pensando en hacer la cuarentena en Formosa, que nos revisen los médicos, no tenemos problemas en eso pero al menos necesitamos que nos dejen ingresar, debe haber alguna escuela, una iglesia, algún lugar donde nos puedan ubicar para pasarla un poco mejor, acá estamos en el medio de la nada sin agua, sin baño, de una zanja sacamos agua para bañarnos como podemos”, relató el muchacho.

“No tenemos ninguna ayuda, acá nos mandaron ambulancia, asistente social, ellos nos están asistiendo en lo que necesitamos pero de las autoridades de Formosa no tenemos nada, que se acerquen a hablar y a explicarnos lo que pasa. Ellos nos dijeron que para qué vinimos y que no vamos a pasar, pero tampoco se puede tramitar nada porque la página del gobierno se cae, hay gente que hace como un mes pidió el permiso y no se lo ceden, pero no podemos esperar más, estábamos en Mendoza alquilando pero sale mucha plata más la comida de todos los días, mandar plata a la familia, no podemos aguantar si somos changarines, no es un trabajo seguro donde cada mes tenemos una entrada de plata, si no trabajamos no recibimos ningún ingreso”, lamentó.

“Vamos a tener que esperar hasta poder entrar a Formosa, los vecinos de acá de la zona nos dijeron que si queríamos cortar la ruta ellos nos iban a apoyar, de última vamos a cortar el puente, no tenemos muchas opciones porque es inhumano como estamos viviendo y sin respuestas de la provincia por lo menos que nos vengan a dar ánimo, que nos tengan aislados, no puede ser que no tengan un lugar donde aislarnos, nosotros queremos hacer la cuarentena, sabemos que debemos hacerla, no queremos arriesgar la vida de ningún ciudadano pero alguna respuesta necesitamos”, pidió.

“Ahora estamos un poquito mejor que antes porque nos trajeron dos baños químicos, todo del Chaco, nos dieron una carpa, comida, de la gente de Formosa no tenemos nada”, finalizó.