Formoseños se concentraron en contra del pase sanitario

Compartir

Linkedin Print

El sábado por la noche en el teatrino de la Plaza San Martín se concentraron ciudadanos formoseños para manifestar su descontento por la exigencia del pase sanitario que ya rige en todo el país y es requisito indispensable para el ingreso a determinados lugares tanto públicos como privados. Junto con carteles, camisetas, globos y banderas de Argentina entonaron el Himno Nacional y exigieron a los políticos hacer cumplir la Constitución Nacional como «madre» de todas las leyes, respetando los derechos de los ciudadanos que son «libres» desde el nacimiento.

Cabe señalar que este tipo de concentraciones se realiza en todo el mundo para levantar la voz y hacer sentir el valor de los derechos que tiene la población como el de no aplicarse ninguna dosis de las cuestionadas vacunas contra el coronavirus. En Formosa además el movimiento estuvo motivado por cinco libertades fundamentales; la libertad de expresión, de circulación, de elección, de reunión y la libertad sanitaria.

«Estamos acá peleando sobre todo por la libertad en todos sus sentidos, tomamos una decisión porque en algún momento hemos recibido alguna información y en base a eso y a estudiarla, analizarla, comprenderla tomamos nuestras propias decisiones y estamos conformes con esas decisiones que además son en base al estudio analítico que hemos hecho personalmente y eso es libertad, la libertad que tenemos cada uno de los ciudadanos a elegir y esa libertad nos da la carta magna de nuestro país que es la Constitución, aunque parezcamos un disco rayado debemos recordar a la Constitución que es la madre de las leyes de nuestro país», expresó un orador en la movida.

«La Constitución Nacional es tan importante que cada cuatro años tenemos elecciones donde elegimos cargos públicos con una sola orden y es que deben gobernar para el pueblo y respetar todos sus derechos. Cuando un gobernante viola la Constitución Nacional está en rebeldía con el pueblo argentino, fracasó en su deber que es hacer cumplir y hacer cumplir la Constitución, ellos ponen propuestas para postularse pero el mandato único que deben cumplir es la de respetar la Constitución y cuando sacan decretos o alguna idea en contra de la Constitución están en rebeldía con el pueblo, no estamos equivocados, creemos que cualquier medida que se debe tomar desde el Ministerio de Desarrollo Humano como desde el Ministerio de Economía, cualquiera de ellos debe ser entendida y comprendida dentro de la Constitución y fuera de esto nada», manifestó sobre la decisión de que sea obligatorio el pase sanitario, ya que en el caso de no vacunarse, las personas no pueden hacer uso de sus libertades en determinados ámbitos.

«Las personas en su gran mayoría desconocen la Constitución, hay una corrupción importante en el ámbito educativo que hace que la gente cada día desconozca más de sus derechos y al hacerlo cualquier cosa puede pasar, pueden hacer abuso de ese derecho que está, las leyes están, tenemos que ejercer ese derecho», instó a los presentes.

«Tenemos un emblema que es la libertad, juramos defender nuestra Constitución por eso es importante hablar de eso y cualquier medida que tome el gobierno debe ser entendida por la Constitución, ellos dicen ‘dentro de la ley todo, fuera de la ley nada’ y sin embargo sacan medidas que van en contra del pueblo que los eligió para que los representen. Detrás nuestro hay muchas personas que están sufriendo porque sus derechos están avasallados, debemos resistir que la libertad es nuestra bandera, es el gobierno que queremos, que respete la libertad de los ciudadanos», finalizó.

Compartir

Linkedin Print