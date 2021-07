Formoseños varados en el exterior: “Hoy no hay ninguna posibilidad de volver”, afirman desde empresa de turismo

Compartir

Graciela Romeo, gerente de la compañía “Turismo de Castro”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO confirmó que entre los argentinos varados en el exterior también hay formoseños. “Hoy no hay ninguna posibilidad de volver”, aseveró y señaló además que para todo julio e incluso agosto no hay vuelos disponibles.

Cabe señalar que esta situación se da debido a la alarma generada por la diseminación por el mundo de la cepa Delta del coronavirus, por lo que el gobierno argentino decidió que a partir del lunes sólo pueden ingresar desde el exterior a la Argentina por vía aérea 600 pasajeros por día, un equivalente a apenas dos aviones completos.

La limitación, que se enmarca en el DNU que extendió las restricciones por la pandemia, se mantendrá al menos hasta el próximo 9 de julio.

“Hay mucha gente que está en el exterior y no puede regresar, hay formoseños por lo menos en nuestra compañía, hay otros colegas que calculo tendrán la misma situación. Hay personas de todas las provincias, la realidad es que esto partió al medio el regreso de mucha gente que estaba en el exterior, algunos por vacaciones merecidas, otros por descansos, por vacunación, por trabajo, por causas médicas, la gente viaja al exterior y esta medida los agarró justo en el medio, quedaron varados en el exterior”, lamentó.

Dijo que ante esta situación, “nosotros en seguida nos ponemos en contacto con los clientes, casi siempre nos enteramos primero nosotros de estas medidas porque las compañías aéreas nos van avisando cuáles son los vuelos que van cancelando entonces lo primero que hacemos es avisarles porque sino de la manera que les llega la noticia a ellos es más escandalosa, nosotros de manera inmediata nos comunicamos con ellos y les vamos informando todos los días de cómo va cambiando, cuál es el panorama, la realidad es que hoy no hay ninguna posibilidad de volver con ninguna compañía aérea ni aun comprando otro ticket aéreo”, aseveró.

Recordó que este escenario es diferente a lo que ocurrido el año pasado en el inicio de la pandemia cuando el gobierno puso vuelos especiales para el regreso de argentinos. “Ya se había anticipado que vuelos especiales no hay, esta vez no hay vuelos de repatriación, venían realizándose normalmente los vuelos, se había normalizado la situación pero ese no es el problema, no es que no hay vuelos sino que se dispuso pocas entradas de vuelos, Asunción tiene los vuelos normales de salida y entrada pero lo que pasa es que nosotros no podemos ingresar por Asunción porque la frontera terrestre está cerrada”, detalló.

Romeo contó además que muchos pasajeros optaron por viajar en esta fecha porque ya habían comprado paquetes de viaje antes del comienzo de la pandemia y se estaban por vencer. “La mayor parte de la gente que se fue ahora lo hizo porque se empezó a regularizar el tiempo de salida de los vuelos y tenían tickets desde el año anterior, se les vencían el 31 de diciembre, qué mejor época para irse que ahora, aparte realmente está regularizado todo sabiendo que al regreso tenían el PCR, la espera de otro PCR en Ezeiza y después la espera de siete días para volver a hacer un PCR y que diera negativo, ahí el alta definitiva como para volver salir de la casa, es cierto que es responsabilidad de las personas que viajan, es la impronta que tratamos de poner en nuestros pasajeros y tratar de que lo cumplan, de hecho hace una semana que regresé, me fui a trabajar, esto es un trabajo de chequear hoteles en Estados Unidos, algunos contratos y convenios que hacemos, volví hace diez días y estuve una semana dentro de mi casa y me dieron la autorización, ingresando en la página de Migraciones y extendiendo el último PCR negativo ya se puede salir de la casa”.

La gerente explicó también que el escenario de pandemia en Estados Unidos, “ya está normalizado, tienen el 70% de la población vacunada, vacunan con muchas ganas y muy amablemente a cualquiera que se acerque a cualquiera de los mostradores a vacunarse con la vacuna que quiere y es gratis, de la misma manera los PCR son gratis, en estos últimos días que estuve se dejaba el uso del barbijo afuera, en los comercios sí tenían alcohol, y avisaban que corría por su buena voluntad si ya te habías vacunado y sabías que tenías PCR negativo podías estar dentro del negocio sin el barbijo y sino apelaban a que por favor lo uses. También hay una cuestión cultural de que en Estados Unidos se maneja mucho con la verdad y la responsabilidad. Ellos nunca frenaron nada ni en plena pandemia nuestra ni de ellos, tuvieron la primera ola muy fuerte el año pasado, pero las compañías aéreas siempre funcionaron, allá es temporada altísima”.

“Si uno se pone en la lógica, ellos no deberían dejarnos ingresar a nosotros porque estamos peor que ellos, ellos tienen el criterio de que sos bienvenido y se reactiva el comercio, todo tiene un fin, si bien entre comillas te regalan la vacuna, los PCR el turista va, come, se hospeda, compra un pasaje, se reactiva la economía a ellos”, subrayó.

“Nosotros estamos muy sensible a este tema porque la estamos pasando muy bien, tiene que haber una responsabilidad de cuidado, si hay gente que quiere respirar otro aire y tomarse unas vacaciones creo que están en todo su derecho, responsabilizándose de lo que haga después, es un combo de cosas”, opinó.

“Hay que sacar el concepto de que la gente que viajó es gente que puede y tiene mucha plata y demás, muchas de las personas que partieron fue porque de repente encontraron una super oferta de algún vuelo y con toda alegría se lo sacaba para poder viajar, que no se entienda que solamente viaja al exterior la gente que tiene mucha plata “, finalizó.

