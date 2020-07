Formoseños varados en Puerto Eva Perón siguen a la espera de poder entrar a la provincia: “Acá estamos a la buena de Dios”

Compartir

Todavía hay un grupo de formoseños varados en Puerto Eva Perón (Chaco) a la espera de poder ingresar a Formosa. Se trata de unas 10 personas que hace más de un mes están aguardando el permiso para entrar, hacer la cuarentena obligatoria y volver a sus hogares. Tal es el caso de Luis, un clorindense que volvió de Santa Cruz donde había ido a trabajar y que rogó a las autoridades que les permitan ingresar de una vez.

“Todavía estamos esperando, no tenemos novedades de nada, vinieron a pedirnos los datos el lunes y estábamos contentos, pensamos que nos iban a dejar entrar, pero hoy lo llamé al comisario y me dijo que hay que seguir esperando”, dijo angustiado.

Aclaró en ese sentido que “nosotros tenemos permiso, lo hice los primeros días de junio, no tuve respuestas pero vine igual, yo soy clorindense, me fui hace unos 8 meses a Santa Cruz por cuestiones laborales y ahí hice el cambio de domicilio, al no tener la dirección de Clorinda no me dejan entrar, yo nací en Formosa, tengo mi casa, mi familia en Clorinda”.

Contó en ese marco que realizó el cambio de domicilio en el sur “porque o sino no te tienen en cuenta, hay que tener el domicilio de ahí para entrar a trabajar a las empresas. Acá somos 8 adultos y 2 menores de edad, una adolescente de 14 años y un bebé de un año que está en una oficina para que se quede por el frío y demás, esa criatura con esa madre tiene más de 30 días esperando, yo hace 31 días”.

“Nosotros estamos a la buena de Dios, al parecer están esperando que nos enfermemos, que nos pase algo, no sé qué tanto protocolo pueden hacer, ellos ya fueron a mi casa, fueron a la casa de mis padres, a hablar con mi señora, con mi hijo, también a la casa de mi hermano y está constatado que soy de Clorinda, salí hace meses por cuestión laboral y nada más, ahora estoy golpeando la puerta de mi casa y no me dejan entrar. Toda la vida yo y mi familia votamos a este gobernador y nos hace esto, sigo apareciendo en el padrón electoral de Clorinda”, expresó.

Dijo además que mientras estuvo en el sur “estuve trabajando por mi cuenta mientras tanto, estaba queriendo entrar a la petrolera, ahí hay gasoducto, represa que es una empresa muy grande, fui a probar suerte, igual trabajando por mi cuenta me fue bien, junté un poquito de plata que se me está yendo por la pandemia, ya hace 3 meses que no se trabaja ahí porque no entran materiales y ahora hay casi un metro de nieve, no se puede trabajar, no nos quedó otra que volver a nuestras casas”.

“Todos los días hablo con mi familia, ellos están esperando que yo vuelva, voy a hacer obviamente la cuarentena, lo que más quero es hacer eso y empezar a descontar los días porque estando en la ruta no descuento nada, una vez que entre voy a estar contento porque llegada la fecha sé que voy a ir a mi casa a ver a mi familia, a mis hijos, a mi padre que casi le agarró un ACV hace un mes y medio, él está muy mal”, relató.

“Esto ya no es más ni inhumano, no tiene nombre lo que nos están haciendo, cómo tanto tiempo nos van a tener tirados si soy de Formosa, tengo mi casa, mis hijos, mis padres, no sé qué tanta vuelta pegan para hacernos entrar, pareciera que están esperando que alguien se enferme, que nos pique algún bicho, la verdad no lo entiendo,. Como no es tiempo electoral nos tienen tirados acá”, finalizó Luis.