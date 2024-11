Fórmula 1: el mexicano Checo Pérez rechazó ofertas para seguir en Red Bull

El mexicano está decidido a permanecer en la escuadra austríaca y habría rechazado ofertas. Así, al argentino se le esfuma otra chance para el 2025.

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 es una gran incógnita. El piloto argentino no tiene su lugar asegurado para la próxima temporada en Williams, debido a la llegada de Carlos Sainz al equipo en 2025. Es por ello que sus opciones son dos: quedarse como probador o buscar una plaza en otra escudería.

Como respuesta a esto último, la alternativa de Red Bull es una que ha estado latente en los últimos meses. Los austríacos cuentan con Max Verstappen como estandarte, quien podría asegurarse el campeonato en el Gran Premio de Las Vegas, si es que las matemáticas lo ayudan. En segundo lugar está Sergio Pérez, cuyo rendimiento en 2024 no está siendo el esperado: con el mismo vehículo que el neerlandés, está octavo en la general y es el único del Top 8 que no ha ganado ninguna etapa.

Esto podría motivar la chance de un asiento para que el bonaerense pueda competir en 2025, en caso de que los europeos decidan rescindir el contrato con el mexicano (y no lo ocupe Liam Lawson, claro), el cual está vigente hasta 2026. Sin embargo, este último ha dado claras muestras de que pondera continuar en Red Bull. La última de ellas ha sido más que elocuente.

Las declaraciones

de Checo Pérez sobre

su lugar en Red Bull

El tapatío brindó una entrevista a GQ Sports, en la cual mencionó haber tenido más de una propuesta desde otras escuderías, siendo todas ellas rechazadas. «Tuve una oportunidad, dos oportunidades, de cambiar de equipo», mencionó en primera instancia. «Cuando lo vi, pensé ‘realmente me encanta el desafío que tengo en Red Bull’. Es un desafío enorme ser compañero de equipo de Max».

«Es un desafío que básicamente te entrena para todo. Entonces dije ‘quiero pasar la última parte de mi carrera en lo alto. En lo más alto, donde la presión es máxima'», completó el oriundo de Guadalajara, que no deja atisbo de duda sobre su intención de permanecer en Red Bull.

Cómo marcha Red Bull en el

campeonato de constructores

A falta de tres etapas para concluir con la temporada (Las Vegas, Doha y Abu Dabi), los austríacos están terceros en la general, producto de 544 puntos (393 de Verstappen y 151 de Checo). Ferrari los supera por 13 unidades, mientras que McLaren lidera con 593. El Top 5 lo completan Mercedes con 382 y Aston Martin, ya mucho más lejos, con 86.

Cuándo vuelve a correr

Franco Colapinto

El argentino de Williams volverá a las pistas entre el 21 y el 23 de noviembre en el Gran Premio de Las Vegas, el antepenúltimo de la temporada. El pilarense buscará redimirse tras haber tenido que abandonar en San Pablo, la primera vez que no pudo concluir una carrera desde su irrupción en la Fórmula 1, salvo por la qualy de esa misma etapa.

Max Verstappen podría asegurarse el campeonato en este circuito, si es que lo gana o termina por delante de Lando Norris; o que Norris haga podio sin llevarse la etapa, con el neerlandés detrás con vuelta rápida; o que el de McLaren esté entre el cuarto y el octavo lugar, con el de Red Bull atrás suyo; o que directamente el británico quede por debajo del noveno puesto.

Será la séptima oportunidad del bonaerense en la competición más importante en el mundo del automovilismo, en la cual ya ha dado que hablar tras sumar puntos tanto en Bakú como en Austin y buscará repetir la gesta en los Estados Unidos, con Qatar y Abu Dabi en el horizonte próximo. En el lejano, en tanto, está su futuro. Uno que, de momento, pareciera en el aire.