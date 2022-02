Fórmula 1: el piloto ruso Nikita Mazepin reconoció que es un momento difícil

Compartir

Nikita Mazepin escribió un mensaje en las redes sociales sobre su situación en la escudería Haas ante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Nikita Mazepin reconoció a través de una publicación en sus redes que está pasando un momento difícil dentro de Haas por la vinculación de Uralkali con el conflicto entre Rusia y Ucrania. El piloto ruso dijo que hay muchas cosas que están fuera de su control, por lo que quiere centrarse en aquellas que sí puede controlar, como el trabajo duro y su trabajo en el equipo.

La invasión de Rusia a Ucrania tiene una influencia directa en el futuro de Mazepin. De momento, Guenther Steiner, director de Haas, prefirió guardar silencio sobre la continuidad de su piloto, pero ya se tomaron algunas decisiones con respecto a Uralkali.

Haas salió este viernes a pista en el último día de test en Barcelona sin los logos de su patrocinador principal y también los sacó de sus camiones. La decisión definitiva con respecto a Uralkali llegará la semana que viene, tal y como confirmó Steiner, aunque la iniciativa de retirar a su patrocinador en señal de respeto a Ucrania puede ser un buen indicador lo que ocurrirá.

Del futuro de Uralkali también dependerá Nikita. Su padre es el dueño de la empresa rusa y aporta una gran cantidad de dinero al equipo. Hoy, Mazepin dio a entender que no tiene control alguno de la situación y su futuro puede pender de un hilo.

«A mis fans y seguidores: es un momento difícil y no tengo control sobre lo que se dice ni lo que se hace. Estoy eligiendo centrarme en lo que puedo controlar, trabajando duro y haciéndolo lo mejor posible para Haas. Mi más profundo agradecimiento por vuestra comprensión y apoyo», señaló en su cuenta de Twitter.

