Fórmula 1 en Rusia: Lando Norris de McLaren sorprendió con su primera pole

Con McLaren, Norris aprovechó la última vuelta con gomas lisas; detrás, Sainz, Russell y Hamilton; Verstappen largará último.

Una jornada signada por la lluvia, que imposibilitó cumplir con buena parte del cronograma, aunque sobre el final de la clasificación de la Fórmula 1 hubo un lapso para medirse con neumáticos slicks.

Y en esa última vuelta distinta, con neumáticos lisos sobre una única huella, sorprendió con su primera pole position en la máxima categoría, en el Gran Premio de Rusia, por la 15ª fecha de la temporada de la máxima categoría.

Detrás de Norris se ubicaron Carlos Sainz, con Ferrari, y George Russell, con Williams. El campeón actual, Lewis Hamilton, terminó en el cuarto puesto con su Mercedes, luego de haber dominado casi toda la clasificación sobre pista húmeda.

A los 21 años, Norris afianza sus condiciones en la máxima categoría con este resultado parcial, al aprovechar el cambio de neumáticos. Claramente en los últimos 4 minutos se había marcado la huella, que permitió a los integrantes de la última tanda clasificatoria a probar con las cubiertas lisas.

La última pole position de McLaren en la Fórmula 1 fue de la mano de Hamilton, en el GRan Premio de Brasil, en 2012.

Mercedes, que dominó durante todo el fin de semana, se encontró con las manos vacías en esta clasificación. Hamilton, que marcaba el rumbo con los neumáticos para lluvia, perdió la posibilidad de largar adelante.

Hamilton quedó como el derrotado. No sólo por el resultado final, sino también por dos incidentes. Un pequeño susto sobre el final, previo al cambio de neumáticos de lluvia, golpeó el Mercedes contra el muro en el ingreso de la calle de boxes. Luego, ya con los slicks calzados, hizo un semitrompo y pegó con la parte trasera.

Bottas había sido el más veloz el viernes. Sin embargo, en la mañana del sábado, la Fórmula 1, al igual que las categorías preliminares, no tuvo actividad, debido a las inclemencias climatológicas. Las intensas lluvias obligaron a la cancelación de las diferentes actividades en pista, hasta que finalmente se desarrolló la clasificación.

En el caso de Verstappen, la sensación es especial. Ya desde el viernes el piloto de Red Bull sabía que largará desde el fondo el Gran Premio de Rusia, debido al cambio de la unidad de potencia en su vehículo. Fue por ello que se ausentó de la tanda cronometrada.

No es el único que penalizará con la partida desde el fondo de la grilla. También en la última fila largará el monegasco Charles Leclerc, con Ferrari, ya que estrena su nueva tecnología híbrida en el impulsor. Dio 10 vueltas en el primer corte clasificatorio.

Hasta el momento, Verstappen lidera el campeonato de Fórmula 1, con 226,5 puntos, seguido por Hamilton, con 221,5, y Bottas, con 141.

