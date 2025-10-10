Fórmula 1: Ferrari busca sacudir el mercado

La escudería italiana evalúa incorporar al ex jefe de Red Bull, Christian Horner, tras su reciente desvinculación del equipo de la bebida energizante.

El futuro de Christian Horner comienza a despertar inquietud en la Fórmula 1 tras nuevos reportes sobre una posible vinculación con Ferrari. Según información recogida por el portal especializado en automovilismo F1-Insider y atribuida a Ralf Bach, el ex jefe de Red Bull Racing figura entre los principales candidatos para reemplazar a Fred Vasseur al frente del equipo de Maranello.

El sitio señaló que el martes se confirmó un acuerdo extrajudicial entre Christian Horner y su ex asistente, quien había presentado una denuncia por conducta inapropiada. Según fuentes citadas por el medio, la mujer recibirá más de tres millones de euros tras el arreglo, lo que deja sin efecto el juicio previsto para enero.

La información brindada por Ralf Bach sugiere que el momento de este acuerdo estaría vinculado con las expectativas profesionales de Horner: “Está claro por qué Horner hace esto. Quiere evitar el juicio porque actualmente está buscando trabajo, quizá incluso consiguiéndolo. Si realmente ve una oportunidad en Ferrari, lo que acaba de pasar tiene todo el sentido”, esbozó.

El interés de Ferrari tendría su origen en una decisión del presidente de la escudería, John Elkann, quien evalúa nombrar a Horner como nuevo director deportivo ante los irregulares resultados cosechados bajo la conducción de Fred Vasseur. Según una fuente interna consultada por F1-Insider, “a pesar de la extensión del contrato, Ferrari aparentemente quiere deshacerse de Vasseur, y John Elkann parece estar muy concentrado en asegurar el puesto de Christian Horner”.

De comprobarse el movimiento, la llegada de Horner a Maranello modificaría el tablero directivo de la Fórmula 1 de cara a las próximas temporadas. La decisión refleja la intención de Ferrari de potenciar su estructura técnica y directiva con figuras de experiencia dentro del paddock. Vale destacar que el inglés también fue vinculado en las últimas semanas a otros equipos, como Alpine, Haas o Cadillac (tendrá su debut en la Máxima en 2026).

Durante su tiempo al mando de Red Bull, el inglés lideró el equipo para ganar un total de 14 títulos mundiales: 8 de pilotos (cuatro de Sebastian Vettel y cuatro de Maxi Verstappen) y 6 de constructores (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023). Bajo su dirección, el equipo también obtuvo 124 victorias en Grandes Premios, 107 poles positions y 287 podios en total.

Ferrari, por su parte, aún no encuentra el rumbo a lo largo de esta temporada pese al desembarco del piloto multi campeón Lewis Hamilton. Con McLaren ya ganador del Campeonato de Constructores con varias fechas de antelación, el Cavallino Rampante puja por quedarse con el segundo lugar. Actualmente ostenta 298 unidades, 27 menos que el escolta, Mercedes. No obstante, sólo ocho unidades por debajo aparece Red Bull.

En lo que respecta a la disputa de pilotos, sus dos deportistas se encuentran lejos de la disputa entre los hombres de McLaren Oscar Piastri (336) y Lando Norris (314) y el conductor de Red Bull Max Verstappen (273). En el quinto lugar se ubica Charles Leclerc, con 173, mientras que un puesto por debajo, en el sexto, se encuentra Hamilton con 125. En el medio está George Russel, con 237.

Esta información va en sintonía a los dichos del ex piloto de F1 y comisario de la FIA Johnny Herbert, que sostuvo que “el objetivo principal de Ferrari tiene que ser Christian. El equipo cuenta con todos los ingredientes, pero aún no han sabido unirlo. Cuentan con pilotos de calidad, sin duda; habrán superado ya muchos de los errores en paradas en boxes y fallos en la estrategia que solían cometer”.

“Sin embargo, el coche carece del ritmo puro necesario, por lo que precisa a alguien que logre atraer al talento que impulse un auto competitivo. Adrian dejó McLaren para unirse a Red Bull, donde Christian le brindó la libertad necesaria para crear el entorno ideal que permitió a Newey desplegar todo su potencial. Cuando se logra que un talento como Adrian trabaje sin restricciones, rinde al máximo. Y eso es justamente lo que Ferrari aún no ha conseguido: les falta ese líder único. Es indispensable que la dirección sea capaz de atraer a la persona idónea y concederle la libertad para actuar a su antojo. Sé que Fred ha firmado un nuevo contrato, pero si el próximo año todo comienza mal y el equipo sigue en la misma situación que en los últimos años, habrá que tomar cartas en el asuntos”, señaló Herbert a BettingLounge.