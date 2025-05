Fórmula 1: Franco Colapinto, en su día más esperado y agitado en Imola

La satisfacción por volver, las cámaras que no paraban de enfocarlo, su trabajo en pista en los dos entrenamientos: una jornada muy movida en el GP de Emilia-Romagna, séptima fecha del Mundial.

“El feeling con el equipo es muy bueno, eso se trabajó antes. El tema es el alrededor, fue el box con más cámaras al frente antes de comenzar el primer entrenamiento libre”, le dice Sam Mallinson, encargado de comunicación del equipo Alpine a ESPN.com en la puerta del hospitality. Claro, Franco Colapinto fue la novedad del GP de Emilia-Romagna, séptima fecha de Fórmula 1 en el soleado día en la región de la Toscana, nada que ver con la lluvia torrencial de la noche anterior.

Y no solo la prensa argentina que llegó hasta el autódromo Enzo y Dino Ferrari estuvo atenta a los movimientos del corredor del team de Enstone, hasta la TV oficial los siguió. Si bien el expiloto de Williams no se mostró tenso en ningún momento, la procesión va por dentro en estas situaciones. Capear todo eso era el objetivo del primer día de actividad en su retoro al Mundial después de los nueve Grandes Premios que disputó con el equipo de Grove en 2024.

El paso a titularidad del argentino en reemplazo de Jack Doohan fue tema durante la previa de la competencia italiana. A favor, se trata de una pista que Colapinto conoce y en la que logró muy buenos resultados en categorías inferiores (ganó en F3 y en F2). El primer entrenamiento fue normal, solo un pequeño yerro en una curva a la derecha en la que se fue ancho, mordió la leca y perdió la chance de cerrar la vuelta con neumáticos blandos nuevos. Una peca, teniendo en cuenta la situación.

Después de ese primer entrenamiento, Franco se reunió con los ingenieros del equipo francés y se recluyó en el hospitality. Mientras giraba la F3, el plantel de Bologna llegó al circuito como flamantes campeones de la Coppa Italia. Pasaron por el VIP de F1 y salieron al balcón del primer piso a saludar a la gente. ¿Qué tiene que ver esto con Colapinto? El hospitality de Alpine está al lado del de F1 y Santi Castro, exjugador de Vélez, lo quería conocer. Sí, Colapinto fue la sensación del primer día de Emilia-Romagna.

Y llegó el segundo ensayo, el más importante de los tres que tiene una fecha de F1 regular (sin carrera sprint), porque se disputa a la misma hora que será la carrera del domingo. Los equipos aprovechan para trabajar ritmo de competencia y es clave dar todas las vueltas que tienen en su programa. Y lo consiguió, pero, como todo su día, fue agitado.

Franco necesitaba girar y girar, y lo hizo. Tanto que con 29 vueltas fue el que más rondas completó en la segunda sesión, igualando la línea de Yuki Tsunoda. Eso sí, algunos pilotos se quejaron de él, como Max Verstappen, quien se lo encontró en la pista y cuando lo quiso superar, el Alpine abrió el DRS: “¿Qué está haciendo este tipo con el DRS?”, bramó el tetracampeón. “Ni idea”, le respondió Gianpiero Lambiase, su ingeniero.

Colapinto también vivió un encontronazo con Fernando Alonso y con Lando Norris. Sin dudas, agitado. Finalmente fue 13º, con 1m16s044, a 751 milésimas de Oscar Piastri, el más veloz. Pierre Gasly, su compañero, fue tercero, con 1m15s569.

Paso la jornada inicial de la vuelta de Colapinto a la Fórmula 1. Este sábado será la de clasificación. Por lo visto en Pierre Gasly, al menos en entrenamientos, el nivel del A525 en Imola invita a soñar a los integrantes del equipo francés.