Fórmula 1: «Franco Colapinto fue confirmado y permanecerá en Alpine»

Un medio italiano muy importante afirmó que el anuncio sobre el futuro de Franco Colapinto en Alpine no pasará del GP de Brasil. Los detalles, en la siguiente nota.

El pasado fin de semana, la Fórmula 1 llevó a cabo el Gran Premio de México en el marco de la vigésima ronda correspondiente al campeonato mundial 2025 en el autódromo “Hermanos Rodríguez”. En dicha ocasión, Franco Colapinto disputó una nueva carrera de la mano de Alpine desde su regreso a la categoría reina.

El piloto argentino lograba finalizar en el puesto 16° de la competencia y Pierre Gasly culminaba en la decimoquinta posición. Luego de concluir la cita, los rumores sobre la renovación de contrato del oriundo de Pilar dentro de la escudería francesa crecieron aún más debido a que nuevamente fue mucho más rápido que su compañero en pista, luego del episodio de sobrepaso que ambos protagonizaron en Austin.

En una nota realizada por Paolo D’Alessandro y Piergiuseppe Donadoni, ambos periodistas del medio italiano “AutoRacer”, afirmaron que Flavio Briatore tiene todo decidido y que Colapinto seguirá siendo piloto de Fórmula 1 en la próxima temporada dentro del equipo. “Flavio Briatore finalmente ha tomado su decisión. Franco Colapinto ha sido confirmado y permanecerá en Alpine en 2026”.

“Se espera que el anuncio se produzca en torno al próximo Gran Premio, en Brasil. El equipo siempre ha apoyado al piloto argentino, a pesar de las dificultades iniciales. Sin embargo, los ingenieros y el propio Briatore han visto una evolución en él, como demuestran sus recientes buenos resultados».

El Gran Premio de Brasil se pondrá en marcha desde el próximo 7, 8 y 9 de noviembre en el circuito de Interlagos.

La competencia en Sao Paulo tenía una importante relativa en la presentación de Colapinto porque venía de buenos resultados y tenía la chance de contar con un importante apoyo de los argentinos. Sin embargo, las cosas no comenzaron bien, porque en la antesala al inicio de la actividad, el joven de Pilar recibió la noticia del fallecimiento de su abuelo Leónidas.

A pesar del golpe anímico, Franco sacó adelante el sábado y lluvia obligó a cambiar el cronograma para el domingo. En la clasificación para la carrera, el bonaerense se golpeó en la Q1 y en la competencia, tuvo una buena primera parte, pero durante una neutralización, el complicado estado de la pista le jugó una mala pasada al piloto de 22 años y protagonizó un duro accidente que lo dejó con las manos vacías.

Con la intención de tomarse revancha, Colapinto apuesta fuerte a lo que será el GP de Brasil, aunque se sabe de las limitaciones propias del Alpine. “Estoy muy entusiasmado. Solo ir allí y ver a todos los fanáticos y a toda la gente que me apoya va a ser genial, así que tengo muchas ganas», comentó en una rueda de prensa, donde Motorsport recogió las declaraciones del argentino.

En la misma línea, señaló que esa competencia marcó el inicio de su declive con Williams. «Creo que fue el momento en que mi año empezó a ir un poco cuesta abajo, cuando empecé a tener más dificultades. No estaba disfrutando en ese momento, había mucha presión, muchas cosas pasando», aseguró.

La ausencia importante que tuvo la escudería Alpine durante el Gran Premio de México de Fórmula 1 es la de David Sánchez, director técnico de Alpine, ya que se encuentra abocado completamente a lo que será el diseño del A526, del cual es el responsable.

Cabe destacar que desde la escudería francesa ponen todas su fichas a lo que será el Alpine del año que viene, no sólo por el fuerte cambio reglamentario que se vendrá sino también porque tendrá motores Mercedes. Tal es la importancia que le dan al 2026 que dejaron de llevar actualizaciones para los Grandes Premios de esta temporada, decisión que se refleja en la pista con la falta de resultados y puntos.

En el campeonato de constructores, Alpine está cómodamente en el último lugar con 20 puntos, unidades que solamente pudo sumar Pierre Gasly. La próxima escudería que le sigue en la tabla es Sauber, quien tiene 60 puntos gracias a los buenos resultados de sus pilotos Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.