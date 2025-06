Fórmula 1: Franco Colapinto metió un zarpazo en Austria y llegó a Q2

El piloto argentino cerró su mejor vuelta del fin de semana en el momento justo, aprovechó problemas ajenos y terminó en el grupo de los 15 en la qualy de la décima fecha de F1.

Después de un viernes complicado y un tercer entrenamiento de sábado a la mañana en el que el Alpine se mostraba lejos de todos, el 14º lugar final de Franco Colapinto en la clasificación es un resultado que por momento hasta parecía inesperado. Ya el hecho de pasar el listón de Q1 parecía inalcanzable para el equipo francés y el piloto argentino. Pero Franco logró cerrar su mejor vuelta del fin de semana en el momento justo (1m05s278) y, apoyado en algunas inesperadas caídas, se metió en la Q2.

Colapinto no logró tener esa confianza tan necesaria en su A525 en los ensayos, especialmente para encarar el tercer sector, el de las curvas rápidas, increíblemente su parte preferida del Red Bull Ring. Eso lo penalizó bastante, sin embargo, algunas sorpresas lo ayudaron para meterse en el grupo de los 15 en Q1. Como Lance Stroll, quien tuvo un buen viernes, pero se cayó el sábado, mientras que Fernando Alonso, su compañero de Aston Martin, llegó a Q3. O Carlos Sainz, quien se quejó de no poder llevar su Williams derecho y también se quedó en el primer segmento. O Nico Hülkenberg, quien venía de dos muy buenas carreras con Sauber y en Austria quedó último, mientras que Gabriel Bortoleto metió al otro auto suizo por primera vez en Q3.

El combo de Franco exprimiendo todo lo que pudo al Alpine, sumado a los problemas de algunos, abrieron una puerta que parecía impensada para el argentino. Tras su viernes complicadísimo, se pude decir que mitigó los daños. Ya en Q2, no logró mejorar su tiempo con respecto a Q1, por poco: fue diez milésimas más lento y quedó 14º, a 236 milésimas de Kimi Antonelli, quien cerró el grupo de diez que llego a Q3.

En la comparación directa que Pierre Gasly, Colapinto perdió en Q1 por 224 milésimas (el francés quedó cuarto) y por 442 en la Q2 (Pierre quedó sexto). El expiloto de Red Bull y Alpha Tauri llegó a Q3 y cerró la tanda con un aparatoso trompo en la última curva y partirá décimo. El francés mostró un plus que el Alpine no entre como para llegar tan lejos en clasificación. Colapinto, en su intento final en búsqueda de avanzar por primera vez a Q3 con Alpine, comentió pequeños errores, especialmente de mitad de vuelta en adelante (se pasó un poquito en la octava curva) y no le alcanzó.

Colapinto deberá partir desde el 14º cajón y deberá apostar a una estrategia muy buena como para poder pensar en terminar en los puntos. También le costará a Gasly llevarse unidades a Enstone, porque la falta de potencia del motor Renault en el veloz trazado los complicará para atacar y defender. Pero después del viernes complicado, el resultado de Colapinto y de Alpine en general terminó siendo mejor de lo esperado.