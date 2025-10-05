Fórmula 1: Franco Colapinto quedó afuera en la Q1 y partirá desde el 18° puesto

El piloto argentino hizo una buena sesión, pero no pudo mejorar su tiempo en la última vuelta rápida y lo pasaron varios autos, quedando afuera en la Q1. Otra vez venció a su compañero.

Franco Colapinto consiguió que se llegara a los últimos segundos de la Q1 con la esperanza de verlo pasar a la siguiente instancia de la clasificación. No es menor, siendo que el rendimiento de su Alpine A525 no generaba muchas ilusiones y estuvo ahí nomás de lograrlo. A un minuto de que finalizara, el pibe de 22 años estaba adentro, pero no pudo mejorar su vuelta, lo pasaron varios pilotos y finalizó 18°, puesto desde el que largará en el GP de Singapur. Su compañero, Pierre Gasly, tuvo problemas mecánicos y otra vez quedó detrás suyo (20°).

Después de una FP3 positiva, en la que las sensaciones mejoraron con respecto al viernes, el argentino salió a la pista y dio la sorpresa. Por una cuestión de máquina, casi siempre se ve obligado a correr desde atrás e ir a buscar el pase de ronda en los minutos finales. Esta vez, por el 1m31s002 que clavó a la mitad de la Q1, se posicionó 14° -dentro de los clasificados- y obligó al resto a mejorar. Desafortunadamente, lo lograron y él, con quejas de por medio, no lo consiguió.

Tras la eliminación, Colapinto se mostró caliente con su ingeniero de pista, Stuart Barlow, y acusó que le taparon la vuelta en más de una oportunidad y que por eso no pudo superar su tiempo anterior. Así y todo, consiguió vencer a Gasly, que tuvo una falla mecánica en el cierre de la sesión y se vio forzado a estacionar el auto a un costado de la pista.

Al margen de eso, el francés nunca estuvo en carrera para avanzar a la siguiente instancia, y el historial de clasificaciones marca que el bonaerense lo está superando con frecuencia: de las últimas cinco, le ganó en cuatro. Steve Nielsen, director general de Alpine, ya había tirado una puntita en el primer día de actividad: «En las últimas tres carreras encontró el ritmo, ha estado haciendo tiempos de vuelta similares a los de Pierre y está demostrando que se está empezando a sentir cómodo».