Fórmula 1: Franco Colapinto tuvo un buen arranque en el GP de Gran Bretaña

El argentino fue el mejor Alpine en el primer entrenamiento libre de la 12ª fecha del Mundial. Pierre Gasly, su compañero, muy complicado.

En Alpine se dio vuelta la taba en el comienzo del GP de Gran Bretaña, 12ª fecha de Fórmula 1. Desde la llegada de Franco Colapinto al equipo en reemplazo de Jack Doohan, siempre le costó el primer contacto con la pista, mientras Pierre Gasly lograba desarrollar su trabajo con más facilidad, siempre entendiendo las debilidades crónicas del A525. Pero Silverstone tiene un no sé qué para el argentino. Fue allí donde se subió por primera vez en una sesión oficial del Mundial con Williams, el puntapié inicial y clave para estar hoy como titular en el team francés. Y en la catedral donde la categoría nació en 1950, el bonaerense tuvo un arranque mejor que el de su compañero y fue 16º.

Colapinto pudo completar el trabajo en cada stint y logró su mejor registro con neumáticos blandos al marcar 1m28s086, lejos de la punta (a 1s194 de Lewis Hamilton), pero por delante de Gasly. Alpine no está para mucho más, especialmente en una pista veloz en la que la unidad de potencia Renault penaliza. Y en carrera será aún peor, porque los neumáticos sufren mucho y el A525 lejos está de tratarlos bien.

Gasly tuvo muchos problemas durante la tanda para poder llevar su Alpine por la pista. De hecho, protagonizó un despiste en la última curva y más tarde realizó un trompo de 360° (venía de realizar un doble 360 en Austria). Como si algo le faltara, debió abortar su vuelta veloz con el neumático blando porque se encontró con tráfico. Contrariado y con mensajes por radio en los que se quejaba del andar del A525, finalmente el francés quedó 19º, a 246 milésimas de su compañero.

Alpine llegó a Silverstone sin ninguna actualización en el auto (Mercedes y Ferrari son los otros equipos que no metieron mano en el coche antes de la 12ª fecha). De hecho, Gasly confesó en la previa que A525 que tienen ahora será el mismo hasta fin de año. Será un largo recorrido hasta fin de año para el equipo que ocupa el último lugar en la copa de Constructores. Para Colapinto queda, como bálsamo, haber quedado delante de su compañero en el inicio de la actividad.