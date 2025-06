Fórmula 1: Franco Colapinto y una fantástica clasificación en el GP de Canadá

El piloto argentino se recuperó de un viernes muy complicado y en la qualy se metió en Q2, venció a su compañero Pierre Gasly y quedó 12º. En la grilla avanzará un puesto por la sanción que sufrió Yuki Tsunoda.

Conocimiento del auto y confianza, dos elementos clave para poder aspirar a conseguir buenos resultados en Fórmula 1. En esa búsqueda estaba Franco Colapinto desde que fuera ungido como titular de Alpine en reemplazo de Jack Doohan desde el GP de Emilia-Romagna. Aquel golpe en el cierre de la Q1 de Imola, al buscar el límite por arriba del piano, minó ese camino de manera casi inmediata. Fue un impacto más fuerte en su seguridad y determinación que en el A525. El piloto argentino luchó en Mónaco y la pasó bastante mal en España. Y llegó Canadá, su cuarta carrera con el equipo de Enstone con la necesidad, casi obligación, de encauzar el rumbo. Porque la F1 no espera, no da plazos largos. Montreal era una bisagra para el expiloto de Williams. Y el día por el que tanto trabajó, finalmente llegó: avanzó cómodamente a la Q2 y quedó 12º en la clasificación (lagará 11º por sanción a Yuki Tsunoda).

Y no fue para nada fácil llegar a ese rendimiento. El arranque del viernes fue muy complicado, con tiempos muy malos cuando simulaba clasificación. Sus registros fueron tan altos que, no solo quedó último en el segundo entrenamiento, el problema fue la brecha de poco más de siete décimas con el penúltimo. Un mundo. El ritmo de carrera era bueno, con registros muy parecidos a los de Pierre Gasly, su compañero, pero a una distancia poco habitual cada vez que buscaba una vuelta veloz.

Colapinto no había perdido la velocidad. Más allá de lo cauteloso que se lo veía en sus giros, especialmente en la segunda curva (en la que hizo dos trompos) y en el enlace de las 13 y 14 que tiene al temido Muro de los Campeones a la espera del más mínimo desliz. Pero su A525 estaba indócil. “Vamos a trabajar esta noche para encontrar el porqué de esa diferencia entre long run y los tiempos a una vuelta”, anunciaba el bonaerense al cerrar la primera jornada de trabajo.

Ya el sábado, en el tercer entrenamiento, comenzaron a llegar las señales de una mejoría notoria en ese maldito ritmo a una vuelta. Más allá del tráfico y de alguna chance perdida, Colapinto terminó 17º a tan solo 376 milésimas de Gasly, una luz mucho más pequeña que aquel 1s024 del viernes. Y llegó la clasificación.

Señoras, señores, público en general, en la clasificación de Canadá volvió el viejo Colapinto. Fue, sin ninguna duda, el mejor momento del argentino desde su llegada a la butaca de Alpine. Fue el Franco de aquellas primeras cuatro carreras de Williams, ese que llevó a la escudería de Enstone a movilizarse para su contratación. Por primera vez logró vencer a Gasly, y lo hizo claramente. Es cierto que en el momento que el francés viajaba a lograr su mejor vuelta de qualy en la Q1, llegó la bandera roja por la insólita rotura del Williams de Alex Albon (se le desarmó el cubre motor en plena recta). Colapinto cerró décimo la Q1, con un tiempo de 1m12s234, contra 1m12s667 de Gasly, quien quedó último en la sesión.

El argentino comenzó la clasificación con neumáticos medios y cerró la Q1 con los blandos. En cada salida fue mejorando sus tiempos. Ya en Q2, fue al revés, comenzó con el compuesto más blando y terminó con los medios. Finalmente firmó un gran 1m12s142 (su mejor tiempo del fin de semana) y quedó 12º. En la Q2 perdió tiempo en la última curva en sus dos intentos. Tal vez por eso, la comunicación por radio de Franco al cierre de su tarea en la que le pidió perdón al equipo.