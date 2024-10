Fórmula 1: ganó Carlos Sainz y Franco Colapinto completó una buena carrera

Franco Colapinto completó su quinta carrera como piloto de Fórmula 1 y lo hizo finalizando en el 12º lugar en el Gran Premio de la Ciudad de México. El argentino tenía el sueño de llegar a la zona de puntos pero una lenta detención en el tramo medio de la competencia lo complicó. De todas formas, dejó una mejor imagen con respecto a la jornada de clasificación del sábado.

Justamente el día anterior el argentino había tenido un día para el olvido. “Muy mal el balance, no podía doblar el volante en la clasificación y ya perdía la parte de atrás, y un Fórmula 1 es muy lento cuando pasa eso. Imposible, la verdad un desastre, iba muy mal el auto, pero bueno, a pelear mañana”, había expresado luego de la qualy que lo posicionó en la 16ª ubicación.

«Si el auto va a andar así en una carrera no voy a durar ni tres vueltas», agregó el sábado en medio de su enojo por los cambios que se habían implementado en su Williams. Evidentemente, le encontró la vuelta a las modificaciones y desde el inicio de la carrera de domingo evidenció que podía mostrar una mejor versión.

Franco salió con gomas duras con el objetivo de parar aproximadamente en la vuelta 45, cambiar una vez y luego tirar hasta el final de los 71 giros. Fue avanzando posiciones cuando los de neumáticos medios iban a boxes hasta que logró ubicarse octavo. Lo superó Verstappen y, cuando Piastri comenzó a asomarle el auto, fue llamado a los pits. Ahí llegó el gran contratiempo, ya que una complicación para cambiar el derecho trasero lo hizo salir de la detención en el lento tiempo de 4.4 segundos.

Ese inconveniente lo mandó a la 15ª ubicación, aunque luego ganó dos lugares cuando pararon Ocon y Bottas, para finalmente ubicarse 13. Con neumáticos amarillos logró hacer la segunda vuelta más rápida y en el siguiente giro completó la más veloz, aunque luego Lando Norris le quitó el logro (finalmente, tardía parada en boxes mediante, el punto extra fue para Charles Leclerc).

Colapinto descontó los 12 segundos que tenía sobre Liam Lawson hasta que finalmente en la vuelta 67 logró superarlo. No fue nada limpio, porque luego de pasarlo agarró primero la curva y con la parte de atrás de su vehículo impactó contra el alerón del Red Bull Racing, que intentaba girar. Por el toque, el neozelandés tuvo que ir a boxes y terminó en el último lugar.

Ya en el 12º puesto, a Franco no le quedaban vueltas para ir a buscar a Lance Stroll, y menos para soñar con la zona de puntos. A pesar de que no pudo sumar, algo que había hecho en Azerbaiyán y en Estados Unidos, se llevó una sensación positiva al evidenciar que le encontró la vuelta a los cambios implementados en su Williams.

Con respecto a su compañero de Williams, Alex Albon, la carrera fue corta y un dolor de cabeza, ya que protagonizó una colisión con Yuki Tsunoda en la largada y tuvo que abandonar prematuramente, después de haber conseguido el noveno lugar en la qualy.

¿Qué sigue para

Franco Colapinto?

La sexta carrera del argentino en la Fórmula 1 será nada más y nada menos que en Brasil. El domingo 3 de noviembre el piloto de Williams correrá en el circuito de Interlagos buscando un gran desempeño que le permita volver a sumar puntos.