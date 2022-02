Fórmula 1: George Russell cambió el casco por respeto a Michael Schumacher

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

George Russell cambió sus colores habituales en el casco para respetar el legado de Michael Schumacher dentro de Mercedes, y no utilizar uno totalmente rojo. George Russell es la figura joven con más expectativas para la temporada de F1. El británico será el compañero de Lewis Hamilton en el equipo Mercedes.

Ahora Russell decidió cambiar el diseño de su casco en su ascenso al equipo Mercedes para respetar el legado de Michael Schumacher, y no utilizar un casco totalmente rojo, como el que utilizaba el alemán.

Michael Schumacher regresó en 2010 para competir unas últimas tres temporada con el equipo Mercedes.

Ahora, y después de tres años usando cascos predominantemente rojos en Williams, George deja de lado el rojo y pasa a un casco negro para «respetar» la imagen de Schumacher y Mercedes.

Russell comentó que quería un color elegante, y su casco de 2022 será principalmente negro mate, aunque tiene muchos detalles rojos, incluida toda la banda de patrocinios superior que rodea toda la circunferencia. Además, hay varios detalles azul claro y el #63. El logo personal es una mezcla del dorsal 63 con sus iniciales, GR.

Latifi contrató guardaespaldas

Nicolás Latifi contrató a guardaespaldas por las amenazas de muerte tras Abu Dabi para pasar navidad en Londrés. Nicolás Latifi ya no puede andar tranquilo luego de la última carrera eb Abu Dhabi.

El piloto canadiense dijo que llegó a contratar a guardaespaldas porque sintió que su vida peligraba tras aquel desafortunado incidente.

El piloto de Williams recibió todo tipo de mensajes y amenazas de muerte desde su accidente en Abu Dabi.

Fanáticos de Lewis Hamilton se descargaron contra Latifi por el resultado final de aquel GP y esa locura hizo que contratara a guardaespaldas porque sintió que su vida estaba en peligro cuando visitaba una feria en navidad en Londres.

«Suena gracioso y estúpido, pero definitivamente nos tomamos las amenazas de muerte en serio. Podía ser un aficionado borracho en el aeropuerto o toparte con alguien que esté teniendo un mal día, que esté intoxicado, bajo influencia de alguien o algo y tenga estas opiniones tan extremas»,coentó el piloto a The Race.

«Sólo hace falta una persona entre un millón, así que algunos días, cuando estaba en Londres tras la carrera, tuve personal de seguridad conmigo cuando hacía ciertas cosas».

«En términos del apoyo que tuve después, Lewis me envió un mensaje unos días después, justo antes de que publicara el comunicado. Me llegaron algunos mensajes de apoyo de otros miembros de Mercedes también y sí, obviamente todo el apoyo en redes sociales de otros pilotos y equipos de tantas disciplinas diferentes estuvo realmente bien y fue alentador», reconocio el piloto nacido en Montreal hace 26 años..

«Las redes sociales aportan muchas cosas buenas y dan a la gente mucho acceso a cosas con las que normalmente no se implicarían pero, al mismo tiempo, están estas trampas negativas que pueden ocurrir. Estaría bien encontrar más formas de hacerlo mejor en ese frente», cerró.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp