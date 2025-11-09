Fórmula 1: Lando Norris ganó en Interlagos y Franco Colapinto terminó 15°

El piloto de McLaren se quedó con el Gran Premio de Brasil, segundo fue Kimi Antonelli y tercero Max Verstappen.

Resultó una carrera cargada emociones y de incidentes. Lando Norris, de McLaren, se impuso en el Gran Premio de Brasil con un dominio total. Con esta victoria en Interlagos, el británico se alejó en la cima del Campeonato de la Fórmula 1 cuando apenas faltan tres carreras para el final de la temporada, en tanto que su compañero Oscar Piastri no logra recuperarse. De hecho, Norris ya le sacó 24 puntos de ventaja a su compañero australiano y 49 a Max Verstappen.

También fue una tremenda carrera para Max Verstappen, que largó desde los pits, y terminó en el podio, en la tercera posición, después de luchar hasta el último tramo de la carrera con Kimi Antonelli el italiano que completó el podio en el segundo lugar.

Oscar Piastri, que sufrió una penalización por provocar una colisión en el arranque de la carrera, finalizó 5° y perdió terreno en el campeonato. El desenlace de la prueba no fue el mejor para Franco Colapinto, que quedó 15°, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, sumó un punto al quedar en el puesto 10°.

El argentino había realizado una tarea correcta escalando varias posiciones, incluso, después de aguantar un toque desde atrás de Lewis Hamilton (perdió el alerón y luego abandonó). Incluso, se defendió de manera impecable del francés de Racing Bulls Isack Hadjar. Pero una segunda mala parada en los boxes lo dejó en el último puesto y le costó recuperar ritmo, por eso finalizó en el puesto 15.

La máxima decepción la vivió el local Gabriel Bortoleto, que quiso brindarle un buen espectáculo a su gente en Interlagos pero abandonó en los primeros compases de la carrera, después de un toque con Stroll. Y la debacle total, en busca del subcampeonato de Constructores, fue para Ferrari, ya que además de Lewis Hamilton, también tuvo que abandonar el monegasco Charles Leclerc tras la maniobra provocada por Piastri.

La próxima parada de la Fórmula 1 será el fin de semana del 20 al 22 de noviembre con el Gran Premio de Las Vegas.