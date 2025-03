Fórmula 1: Lewis Hamilton aplastó en el sprint de China y festejó con Ferrari

El inglés fue implacable con su SF-25 en la carrera corta de la segunda fecha del Mundial. Oscar Piastri le ganó el duelo a Max Verstappen para ser segundo y Lando Norris volvió a fallar.

Contexto. Fue apenas un sprint, una carrera corta que otorgó tan solo ocho puntos. Pero para Lewis Hamilton tiene un valor mucho más grande y especial. Porque en su 19ª temporada en Fórmula 1 está cumpliendo un sueño que tenía desde chico: correr en Ferrari. Sentir esa pasión de los tifosi, el calor italiano, representar al equipo más importante de la historia de la categoría. Y lo consiguió, a los 40 años. Muchos fueron escépticos, consideraban que ya estaba un poco grande para pegar ese salto. Para colmo, el pase desde Mercedes se dio después de dos temporadas en las que poco quedaba de aquel depredador que ganaba y ganaba. No fueron pocos lo que lo señalaban como que ya era un piloto lento. Pero el heptacampeón tragó saliva y siguió con su objetivo. El arranque fue complicado, como mínimo. “Fue un desastre”, se sinceró el inglés sobre al paso por Australia. Un error grave del equipo en los datos recogidos en el simulador fueron imposibles de salvar en la realidad y Hamilton fue apenas décimo en la alocada carrera de Melbourne. Ferrari recogió el guante, aceptó su yerro y se preparó para China y Hamilton arrancó con todo al ganar la carrera sprint.

Sí, es cierto, apenas fue el sprint de la segunda fecha de una temporada de 24 y la mayor cantidad de puntos estarán en juego en la carrera principal del domingo. Pero hay tantas cosas detrás de este éxito para llenar de alegría a Hamilton… Lo más pequeño es que se trató de su primera victoria en un sprint, rubro que Max Verstappen lidera con 11. Pero fue su primera gran alegría con Ferrari, el sueño comienza a cumplirse. Porque el inglés no solo quería correr vestido de rojo, su anhelo es ser campeón con la Scuderia. Y tras Australia parecía muy lejano eso, pero en China la ilusión volvió.

Y hubo más, porque volvió a tener un duelo mano a mano con Verstappen, después de tanto tiempo. Lewis tiene la espina de Abu Dhabi 2021 clavada y cada duelo con el neerlandés es especial. En el sprint de Shanghái picaron desde la primera fila y el británico de Ferrari controló cualquier intento de ataque con una movida genial y antes de llegar a la primera curva ya le había cerrado la puerta a cualquier intento. El tetracampeón, con su Red Bull hizo lo que pudo para presionar a Hamilton. Y quemó todas las naves en la quinta y sexta vueltas. Se puso a tiro de la Ferrari, pero el heptacampeón aceleró su SF-25 y adiós. Desde ahí y hasta el final fue una paliza, mientras el neerlandés perdía cada vez más rendimiento con sus neumáticos ya agotados. Justamente ese gran fuerte que tuvo aquel casi imbatible RB19 que no desgastaba las cubiertas es la antítesis del RB21 (lo mismo pasó con el RB20 de 2024). Max no pudo contener el ataque de Oscar Piastri, quien, con una quirúrgica maniobra, se quedó con el segundo lugar.

La lista de motivos de alegría para Hamilton no se terminó ahí. Ganó con Ferrari, fue aplastante, volvió a mostrar vestigios de aquel piloto dominante, venció a Verstappen y… Aplastó a Charles Leclerc. El terreno de Lewis puertas adentro de la Scuderia no es sencillo. Sin bien en Maranello apostaron fuerte (desde el banco, claro) para la llegada del inglés, el monegasco es el nene mimado, el que lleva siete temporadas en el equipo, el que llegó desde las inferiores, el que habla perfecto italiano… Vale aclarar que en Ferrari hay que hablar italiano, no queda otra. Por eso Lewis está tomando clases para poder hablarles de tú a tú a los tifosi. Para colmo, en la complicada carrera de Australia, perdió claramente con Leclerc. El inicio fue duro. Pero en Shanghái le ganó con suma autoridad a su compañero, quien apenas pudo ser quinto y mostró su cara de fastidio por el andar de su auto.

“Sé que los tifosi y el equipo quieren ganar, pero esto se construye un paso a la vez. Continuaremos empujando, hay que estar tranquilos”, dijo Hamilton tras su éxito, mientras desde las tribunas caía el “Lewis, Lewis”.

Falta mucho y lo más importante para cerrar el fin de semana chino: clasificación y carrera principal. Para ese momento, la lista de candidatos que parecía tener a los McLaren como exclusivos protagonistas, ahora le tiene que hacer lugar a un tal Lewis Hamilton.