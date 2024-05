Fórmula 1: Max Verstappen con Norris muy cerca, ganó en Imola

Max Verstappen mantuvo a raya a Lando Norris en una tensa batalla por la victoria en el Gran Premio de Emilia Romagna, que terminó con los dos autos separados por solo 0.725 segundos, el margen de victoria más pequeño de la temporada hasta la fecha.

Lando Norris estaba visiblemente llevando su McLaren al límite mientras cortaba la diferencia respecto a Max Verstappen vuelta tras vuelta, pero finalmente se quedó a punto de lograr una segunda victoria consecutiva luego de su primera victoria en la Fórmula 1 en Miami hace dos semanas.

«Una o dos vueltas más y creo que lo habría tenido», señaló Norris después de la carrera. «Me esforcé mucho en las últimas vueltas, pero perdí demasiado tiempo con Max en la primera parte de la carrera. Una o dos vueltas más hubieran sido hermosas, pero hoy no».

A falta de 20 giros, Verstappen parecía encaminarse hacia la victoria, con Norris a seis segundos de distancia y enfrentando la amenaza de Charles Leclerc de Ferrari por el segundo lugar. Pero a medida que McLaren y Ferrari intercambiaban vueltas cada vez más rápidas en su batalla, también arrastraban a Verstappen, cuyo rendimiento comenzaba a bajar.

«Me esforcé al máximo y tuve que intentar hacer una brecha al principio», comentó Verstappen después. «Con los neumáticos duros fue un poco más difícil de manejar, especialmente en las últimas 10 a 15 vueltas ya no tenía agarre, realmente me deslizaba mucho y vi a Lando acercándose».

«Las últimas 10 vueltas fueron a toda velocidad y es muy difícil cuando los neumáticos ya no funcionan y tienes que ir a toda velocidad. No podía permitirme el lujo de cometer demasiados errores, afortunadamente no lo hicimos y estoy muy feliz de ganar aquí hoy», añadió.

Entre las vueltas 47 de 63, la carrera dio un giro, con Leclerc perdiendo su punto de frenada en Variante Alta y cortando la chicane mientras intentaba pasar a Norris. El error de Leclerc le quitó presión al piloto de McLaren y le permitió concentrarse únicamente en cerrar la brecha con Verstappen.

Mientras Max Verstappen se quejaba del estado de sus neumáticos por radio, Norris llevó su McLaren al límite (y a veces más allá) a través de las chicanas de alta velocidad de Imola. Verstappen aumentó la presión luego de tres violaciones de los límites de la pista, lo que significó que otra más allá de las líneas blancas en el borde de la pista habría resultado en una penalización de cinco segundos.

Cuando los dos coches comenzaron la última vuelta, la diferencia entre ellos se redujo a menos de un segundo, pero con tan pocas oportunidades de adelantamiento en la vuelta, fue demasiado poco y demasiado tarde para Norris. Si la carrera hubiera durado una vuelta más, es casi seguro que habría tenido el beneficio de la ayuda de adelantamiento del DRS y la oportunidad de adelantar a Verstappen en la primera curva.

Aunque estuvo teñido de cierta decepción por perderse la victoria, el final de la carrera de Norris subrayó el progreso que McLaren ha logrado desde una mejora del auto en la última ronda en Miami. Con la ayuda de un coche de seguridad, Norris venció a Verstappen en esa carrera, y el cerrado final en Imola sugiere que las batallas genuinas por la victoria, que han sido tan raras en los últimos dos años, podrían volverse más comunes.

Norris señaló: «Creo podemos decir que felizmente estamos en una posición de luchar contra Ferrari y Red Bull y es a lo que tenemos que acostumbrarnos… después del fin de semana pasado y las mejoras que hemos hecho, es lo que deberíamos empezar a esperar».

La próxima prueba de la temporada tendrá lugar en Mónaco el próximo fin de semana.