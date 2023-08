Fórmula 1: Max Verstappen puso la casa en orden y logró la pole de Países Bajos

«La superioridad viene de Max Verstappen, no del RB19», dijo Helmut Marko en la previa al GP de Países Bajos, 14ª fecha de Fórmula 1 que se vive por Star+ (no incluye México). El austríaco, asesor y hombre fuerte dentro de Red Bull, vive un idilio con el bicampeón del mundo, lo admira completamente y el neerlandés paga carrera a carrera con resultados fantásticos. Y en Zandvoort volvió a dar una muestra más de su apabullante dominio al lograr la pole position en el último intento lanzado en Q3 y partirá en punta en busca de igualar el record de nueve éxitos en fila que ostenta Sebastian Vettel.

¿Por qué Marko encuentra la explicación en el piloto y no en el auto?

La muestra está en su compañero de equipo. Checo Pérez no le puede pelear a Max. No tiene ninguna chance. Después de un buen arranque en las cuatro primeras citas del año, de las que ganó dos, el mexicano desapareció. Es cierto, marcha segundo en el torneo, pero a 125 puntos del neerlandés. Y la clasificación de Zandvoort fue otro duro golpe para el tapatío: quedó séptimo y a ¡1s313! Un mundo en una vuelta de apenas 70 segundos. Justo un día después de que Marko anunciara que “la situación es que Pérez tiene que rendir y eso significa que debe mejorar su rendimiento en clasificación. Todo está claro para este año, pero para el año que viene, ya veremos”, Checo cierra una muy mala tanda.

“No fue lo mejor, se nos complicó bastante especialmente en Q3. No sabía que pista iba a encontrar tras el accidente de Williams. Al salir, me di cuenta enseguida que nos equivocamos al ir a dos vueltas. Ahora el objetivo será llegar al podio”, contó Pérez.

¿Entonces, tiene razón Marko? Sin dudas, Verstappen tiene un plus gigantesco, que va más allá del rendimiento del tremendo Red Bull. Y ese extra que tiene lo mostró en el giro final de la clasificación, cuando aceleró a fondo para superar a la dupla de McLaren, que tenía el 1-2 en la accidentada Q3, cortada con dos banderas rojas por los accidentes de Logan Sargeant y de Charles Leclerc. El bicampeón apretó con todo, era la última chance y le bajó más de medio segundo a Lando Norris, ya con los neumáticos lisos tras el inicio con pista húmeda y cubiertas intermedias. “Fue una clasificación muy complicada, empezando con los intermedios y también con el nuevo asfalto, que era muy deslizante. Se trataba de acumular vueltas y evitar los problemas, y al final hemos podido poner los blandos y había una sola trazada seca en algunos puntos. La presión es adicional, pero cuando consigues hacerlo bien es realmente increíble”, dijo Verstappen tras su tercera pole en fila en Zandvoort.

¿Podrá Norris darle pelea en carrera? Parece imposible. “Será una carrera emocionante y estoy seguro de que Max va a saludar a la multitud”, dijo George Russell, tercero en la clasificación con el Mercedes, y quien ya dio por sentado el éxito de Verstappen. “De vez en cuando esperas que Max cometa un error, pero no lo hace”, dijo el inglés de McLaren. Y sí, como dijo Marko, la diferencia está entre el volante y la butaca: el piloto.