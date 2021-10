Fórmula 1: Mercedes arrancó adelante en Estados Unidos

Compartir

Valtteri Bottas y Lewis Hamilton dominaron el primer entrenamiento de la Fórmula 1 en Estados Unidos. Tercero fue Max Verstappen.

Arrancó la actividad para la Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos con el primer entrenamiento que fue dominado por el finlandés Valtteri Bottas. Escoltado por Hamilton y Verstappen.

Bottas marcó un tiempo de 1m34s874 y quedó en lo más alto. Segundo se ubicó Hamilton a una diferencia de 45 milésimas y tercero finalizó Verstappen a 93 centésimas. Mientras que completaron los mejores cinco las Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr.

Más atrás se ubicaron Pierre Gasly (AlphaTauri), Sergio Pérez (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y Kimi Raikkonen (Alfa Romeo).

La actividad para la Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos continuará a las 17, cuando se ponga en marcha el segundo entrenamiento.

Verstappen cree

que Netflix inventa

Verstappen le dice una vez más «no» a Netflix y aseguró que no estará en la temporada 2021 de Drive To Survive, el documental de la F1.

Max Verstappen aseguró que no le veremos en la siguiente temporada del documental de Netflix, Drive to Survive.

A pesar del aumento de aficionados gracias a esta producción, el piloto de Red Bull se siente ofendido por los inventos y falsas rivalidades que salen en el documental.

Para algunos fans de la F1 Netflix muestra algo alterado.

Por tal motivo el que nunca estuvo como protagonista es Max Verstappen, quien ha adelantado que en la nueva temporada las cosas no cambiarán. «Entiendo que es una cosa que se tiene que hacer porque ha aumentado la popularidad de la F1. Pero como piloto, a mí no me gusta formar parte. Han falsificado rivalidades que no existen, así que no voy a participar y tampoco les voy a dar entrevistas. A mí me gustan las cosas verdaderas», dijo el de Países Bajos.

«Me imagino que Netflix nos mostrará a Hamilton y a mí como rivales. Quizá magnifican aquella vez que nos tocamos caminando, seguro que lo muestran», ironizó Max.

Con estas declaraciones Verstappen confronta con las intenciones de Netflix, que en este 2021 aseguraban que Red Bully Verstappen iban a ser protagonistas en la próxima temporada 2022.

