Fórmula 1: Netflix estrena este mes el tráiler de Drive To Survive 4

El canal de Youtube de Netflix Latinoamérica compartió el tráiler de la cuarta temporada de “Drive To Survive” que se estrenará el 11 de marzo.

Todos los fanáticos de la Fórmula 1 esperan con ansias el estreno de la cuarta temporada de “Drive To Survive” que será el próximo 11 de marzo en Netflix. Para calmar esas ansias, el canal de Youtube de la plataforma de streaming compartió en sus redes un nuevo tráiler.

«La cuarta temporada volverá a llevar a los fans entre bastidores para que sean testigos de primera mano de cómo los pilotos y los equipos se preparan para luchar por la victoria en una de las temporadas más dramáticas del deporte hasta la fecha», expresó un comunicado de la F1 y Netflix que se publicó los primeros días de febrero.

Y agregó: «Prepárate para sumergirte en feroces rivalidades, podios inesperados y la intensa batalla por el título entre Mercedes y Red Bull, ya que la presión alcanza su nivel más alto dentro y fuera de la parrilla».

Cabe recordar, que esta cuarta temporada no tenga los testimonios de Max Verstappen, ya que expresó: “»Se inventaron una rivalidad que en realidad no existe».

Y agregó: «Por eso decidí no participar más y no dar entrevistas desde entonces, porque así tampoco pueden mostrar nada. No me gusta el dramatismo, quiero hechos y cosas que pasen de verdad».

El circuito que asoma

para sustituir a Rusia

Un circuito que tuvo Fórmula 1 la temporada pasada es uno de los candidatos a convertirse en el reemplazo del Gran Premio de Rusia.

La Fórmula 1 comunicó la semana pasada la cancelación del Gran Premio de Rusia luego de la invasión de dicho país a Ucrania. Desde ese momento, se despertaron diferentes rumores sobre qué escenario podría reemplazar a la competencia en Sochi.

El circuito de Portimao es el posible candidato para sustituir a Sochi pese a que Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, no está preocupado en buscar rápidamente un reemplazante para el Gran Premio de Rusia.

En las dos últimas temporadas, la Fórmula 1 estuvo presente en el trazado portugués como consecuencia de la pandemia de Coronavirus. Diferentes eventos se suspendieron a medida que avanzaban las semanas, y allí aparecieron en carpeta otros escenarios. Esto generó el regreso de algunos como Imola o Nurburgring.

En 2020, la categoría regresó a Portugal después de 24 años, cuando se realizó el último Gran Premio de Portugal en Estoril, aunque ahora en Portimao, circuito que nunca había recibido una prueba de Fórmula 1, pero sí test en 2009.

Paulo Pinheiro, jefe del circuito, señaló: «Actualmente estamos en conversaciones con la organización de la Fórmula 1 para actuar como posible sustituto. Sin embargo, mucho depende de la resolución de los problemas logísticos”.

