Fórmula 1: ni la lluvia pudo con Max Verstappen en las calles de Montecarlo

En una carrera estratégica, con piso mojado en el último tercio, el holandés controló siempre al Aston Martin de Alonso, segundo en gran trabajo. Tercero fue Ocon con el Alpine.

El campeón mundial Max Verstappen de Red Bull Racing, Max Verstappen, sumó la cuarta victoria a su lista de la temporada y su segunda en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, venciendo la sexta ronda del calendario. Fernando Alonso de Aston Martin y Esteban Ocon de Alpine, con muy buenas tareas, le acompañaron al podio donde recibieron el saludo del Príncipe Alberto.

Verstappen hizo una partida limpia para mantener su posición de privilegio sobre Alonso en la primera curva, el Red Bull salió calzado en neumáticos medios y el Aston Martin optando por neumáticos duros. Fueron los dos con mejor ritmo durante toda la primera parte de la carrera.

Pero a medida que se desarrollaba la carrera y se acercaban las ventanas de sus únicas paradas, una lluvia mojó la pista para poner en duda todas las estrategias previas, provocando una ráfaga de excursiones fuera de la pista, roces con las barreras y profusa actividad en el pit lane.

Alonso entró en boxes cuando solo una parte de la pista estaba húmeda e inicialmente colocó medios, pero la intensificación de la lluvia le significó que se vio obligado a regresar a los intermedios, por los que el resto del pelotón también ingresó pronto.

En una decisión que le permitiría mantener a salvo la buena ventaja hecha durante el comienzo del ‘Grand Prix’, Verstappen pasó directamente de sus medios iniciales a los neumáticos intermedios, sobreviviendo con suerte al contacto con la pared antes de entrar en boxes y recuperando el ritmo en las condiciones mixtas de la pista y para controlar todo hasta la bandera de cuadros.

A pesar de su parada adicional, Alonso tuvo suficiente ventaja en la mano para retener el segundo lugar y anotar el mejor resultado de la temporada de Aston Martin hasta el momento, con Ocon aprovechando el clima cambiante y la posterior incursión por el pit lane para ganarse con inteligencia el último lugar en el podio.

Los W14 actualizados de Mercedes sumaron muy buenos puntos con Lewis Hamilton y George Russell ocupando el cuarto y quinto lugar, respectivamente, la penalización de cinco segundos de este último por chocar con Sergio Pérez cuando se regresó a la pista de una pasada en una curva cuando las condiciones se había puesto muy resbaladizas, no afectó su posición final.

El favorito del público local, Charles Leclerc, cruzó la línea donde comenzó, sexto, después de haber recibido una penalización de tres lugares en la grilla de partida por obstaculizar a Lando Norris durante la clasificación, y fue seguido por el otro Alpine de Pierre Gasly y por su compañero de equipo en Ferrari, Carlos Sainz. El español compuso un concierto de errores, en los que también participó su escuadra -con gran destreza para hacerlo, siempre que las carreras ponen complejidades a las estrategias-.

Lando Norris y Oscar Piastri le dieron a McLaren un doble puntaje en el noveno y décimo lugar, completando sobrepasos en los giros finales sobre el rival de AlphaTauri, Yuki Tsunoda, quien luego cayó al puesto 15 tras sufrir un bloqueo y con graves problemas de frenos.

Alfa Romeo terminó 11 y 13, con Valtteri Bottas y Zhou Guanyu intercalando al otro AlphaTauri de Nyck de Vries, seguido por Alex Albon de Williams, el mencionado Tsunoda y Sergio Pérez, quien no pudo lograr más que un P16 después de su accidente de clasificación. El mexicano tampoco brilló, cometió muchos errores forzando su avance. En especial, un toque con Stroll que lo envió a boxes a cambiar la trompa, cuando la estrategia lo había colocado con gomas duras para no parar hasta el final de la carrera.

Nico Hulkenberg de Haas tuvo una carrera desprolija para terminar en el puesto 17, ya que los comisarios le impusieron una penalización de cinco segundos, por golpear a Logan Sargeant en la vuelta 1, que no se cumplió correctamente, lo que resultó en una sanción adicional de 10 segundos.

Sargeant fue el último en llegar, con Kevin Magnussen retirando su Haas en las últimas vueltas después de desafiar las condiciones de lluvia y ser el último piloto en deshacerse de los neumáticos slick. Mientras, Lance Stroll de Aston Martin fue el otro abandono después de estar involucrado e una serie de incidentes.

Ahora, el campeonato de pilotos ve más cómodo todavía a Verstappen con 144, Pérez 105, Alonso 93, Hamilton 69 y Russell 50. En constructores, Red Bull Racing con 249, ya dobló el puntaje de Aston Martin 120 y Mercedes 119. Ferrari con 90 y Alpine con 35, completan el lote de los mejores 5.

La Fórmula 1 vuelve pronto a escena, porque el próximo fin de semana estará corriendo nuevamente por el Gran Premio de España en el Circuito de Cataluña, cercano a Barcelona.

