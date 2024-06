Fórmula 1: Norris se quedó con la pole y largará adelante en el GP de Barcelona

Lando Norris logró lo que parecía lo imposible: vencer a Max Verstappen en una qualy de la Fórmula 1. Por apenas dos milésimas y cuando ya se había terminado el tiempo de clasificación, el británico le quitó el mejor crono al neerlandés, le dio una alegría a McLaren en un día difícil (había sufrido un incendio en la zona de hospitalidad) y se anotó su primera pole en el año (la segunda en su carrera). En el GP de Barcelona, compartirá en la final del domingo la primera fila con el líder del campeonato.

«Fue una vuelta perfecta, una de las mejores poles. Estoy muy feliz. Mis oponentes son fantásticos, también la gente que está aquí apoyándome», dijo Norris. Y agregó: «Desde Miami estamos muy fuertes y ahora nos anotamos la pole. Había lugares donde se podía mejorar en la última salida y es lo que hice. Mi objetivo ahora será convertir esto en victoria, pero será difícil contra Max y Lewis. Igualmente, mi plan es ganar. Para eso estoy acá».

Otra vez parecía que iba a transmitirse la misma película. La que se ve cada fecha. Si bien ya no hay un dominio absoluto, Verstappen da la impresión de que siempre va a ser el más veloz sobre la cinta asfáltica. Sin embargo, hubo un cambio en la Máxima. Ya no se trata de un baile individual, sino que la competencia se abrió a más contendientes. Y Norris, que quiere imponerse como el sucesor del neerlandés en la lucha por los torneos, no tuvo drama en desafiar los límites de la pista, morder los pianitos y apretar el pedal del acelerador a fondo para ahogarle el festejo al actual tricampeón.

A pesar de que varios habían amagado con borrar el 1m11s403 de MadMax, ninguno había logrado la gesta. Es que tanto los pilotos de Mercedes (Lewis Hamilton y George Russell) y de Ferrari (Charles Leclerc y Carlos Sainz) se le acercaron en el primero y segundo sector, pero luego no podían completar el círculo de manera perfecta. No obstante, Norris hizo el camino contrario: fue de menor a mayor, no cometió errores en el último tramo del circuito catalán y celebró con todo su equipo.

¿Cómo sigue el fin de

semana de la Fórmula 1

en Barcelona?

El plato fuerte del fin de semana estará con la carrera, que tendrá lugar desde las 10 y se podrá ver a través de la pantalla de Fox Sports. Asimismo, Star+ transmitirá a través de su señal de streaming. Por su parte, podrás vivir la previa, la final y el post en Olé con videos, resúmenes y más.

La grilla de partida de

la F1 en Barcelona

El único cambió que habrá en la formación de partida será el de Checo Pérez, quien finalizó octavo en la clasificación pero que deberá pugnar una sanción de tres lugares por haber conducido con una parte de su auto colgando en la pasada carrera en Canadá. En efecto, pasará al 11º lugar.