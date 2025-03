Fórmula 1: Oscar Piastri logró un triunfo aplastante en el GP de China

El australiano venció de punta a punta y con total autoridad en la segunda fecha del Mundial y potenció su sueño de pelear por el título. Lando Norris, su compañero, completó el 1-2 de McLaren. George Russell fue al podio y Max Verstappen, cuarto.

“Creo que puedo ser campeón del mundo este año”, dijo Oscar Piastri el 13 de febrero pasado durante la presentación de McLaren en Silverstone. La declaración del australiano sorprendió, no porque le falten atributos y talento para lograr la corona, sino porque de entrada todos los cañones apuntaban a Lando Norris como el mascarón de proa del equipo de Woking Pero el excampeón de F3 y F2 en años consecutivos quiso marcar la cancha de entrada, bien tempranito en el año, tan prematuramente que apenas se trataba de la primera muestro del MCL39. Y llegó el arranque del Mundial, en la carrera de su casa, y se mancó. Un error cuando la lluvia arreció en el final le cambió el segundo lugar casi firmado por un frustrante noveno, mientras que Lando se iba con el trofeo más grande y lleno de champán. Pero el piloto nacido en Melbourne reacomodó las piezas y en el GP de China dio una muestra de talento y esa fortaleza mental que lo caracteriza para llevarse un triunfo inobjetable.

Piastri dominó desde la largada, aprovechando su posición de pole y apretó lo suficiente a George Russell no solo para que no pudiera poner en jaque su posición, también fue clave para que Norris pudiera superar al de Mercedes para quedar segundo. Después, se trató de una actuación notable, sin fisuras, para conseguir su tercer triunfo en la máxima categoría, después de Hungría y Azerbaiyán 2024.

Con Piastri en otra historia, Norris debió defenderse en el final de la carrera porque sufrió serios problemas en los frenos de su MCL39 y sufrió el ataque de Russell. El de las Flechas de Plata tuvo la chance de recuperar el segundo lugar perdido en la largada tras la salida de boxes, porque llegó a pasarlo a Lando, pero el líder del Mundial se recuperó en el mismo giro. Russell debió conformarse con el tercer lugar. «El objetivo es ser el mejor detrás de McLaren», dijo el de Mercedes.

Pasadas dos fechas del ejercicio 2025, aquellas palabras de Piastri de febrero cobran mayor fuerza. Porque logró la pole position, partió perfecto, no cometió errores, lideró de punta a punta y mandó un mensaje puertas adentro de McLaren mucho más poderoso que el de la presentación del equipo. Porque demostró con acciones que está en condiciones de pelear por la corona. Ahora la pelota la tienen los popes del equipo de Woking, quienes deberán demostrar que pueden manejar la lucha interna, repartiendo las órdenes de equipo necesarias en los momentos oportunos. Justamente ese fue uno de los puntos más flojos del equipo en 2024.

“De mi lado tenía mucho trabajo, creo que fue mi mejor fin de semana en F1. Tuve muchos problemas el año pasado, estoy muy satisfecho”, dijo después del festejo en el podio. ¿Qué puede hacer la diferencia en la pelea con Norris? La fortaleza mental. Piastri es un depredador y psicológicamente es mucho más fuerte que Lando y cuanto más gane, más dudas generará en el inglés.

Para Norris, el segundo lugar de China es para festejar, después de haber cometido cinco errores en el fin de semana (dos en la clasificación del sprint, uno en el sprint y otros dos en la qualy para la carrera larga). El Mundial es muy joven aún y el inglés sigue como líder, pero Piastri ya está a solo diez puntos. El resto está lejos, porque McLaren mostró tener el mejor auto en el arranque del Mundial. “Con la diferencia que tienen, ya se pueden poner a pensar en el auto de 2026”, dijo Russell antes de llegar a China. Los autos de Woking firmaron en China el 1-2 que se escapó por el error de Piastri en Australia. Es el 50º doblete del equipo de Woking en la historia, el segundo con la actual alineación de pilotos y, en ambos casos, con Piastri por delante de Norris (Hungría 2024, el anterior).

¿Alguien podrá correr a McLaren? Por el momento, no. En condiciones normales, el 1-2 de China se repetirá varias veces. La lluvia de Australia mezcló la baraja y cambió por un error conductivo, pero en Shanghái la superioridad quedó plasmada en la pista. Mercedes, Red Bull y Ferrari pelean, por ahora, en el segundo lote para ver quién queda más cerca de los chasis papaya.