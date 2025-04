Fórmula 1: Oscar Piastri mostró su firmeza en Baréin y se quedó con la pole

El australiano no falló, como Lando Norris (otra vez) y largará en punta en la cuarta fecha del Mundial. George Russell fue segundo. Max Verstappen, peleado con su Red Bull, séptimo.

¿McLaren tiene el mejor auto de Fórmula 1 en los primeros compases de la temporada 2025? Sí, sin dudas. ¿Tienen Lando Norris y Oscar Piastri chances de pelear el título con los autos del equipo de Woking? Por supuesto. ¿Hay libertad entre los corredores para luchar? Mmm. Depende del momento, la situación y los designios no siempre claros de los popes. Entonces, ¿qué puede definir la batalla interna? Los detalles, especialmente los errores. Y ahí, el australiano le gana a Norris, porque falla menos. El inglés acumula errores muy seguido, tal vez no grandes ni vistosos, pero sí dolorosos para su objetivo de conseguir la primera corona. En la clasificación del GP de Beréin, cuarta fecha, el británico erró en la vuelta final y deberá largar sexto. Piastri no pifió nada y picará desde el primer lugar.

¿Acaso Piastri no se equivoca nunca? Por supuesto que falla y, tal vez, hasta sons más notorios que los de Norris. Sus ruedas traseras patinando en el pasto mojado de Australia es el botón de muestra. Pero Lando, hasta ahora, siempre mostró endeblez en el momento caliente, picante. En Sakhir, Norris-Piastri venían palo y palo desde los entrenamientos. La diferencia era escasa entre ellos y amplia con el resto de la Fórmula 1. Y cuando llegó la vuelta clave de Q3, el último intento, allá anduvo Lando patinando en la primera curva y destruyó su clasificación. El sexto puesto de largada es la factura que debió pagar por ese yerro.

¿Y Piastri? Firme, aceleró todo y se quedó con la pole. Norris tiene mucho talento, no hay ninguna duda de eso. Es veloz, también. Pero su cabeza muestra le juega en contra en momentos clave. Enfrente, el australiano es todo lo contrario. Tiene un espíritu asesino que Lando no tiene. Y lo reconoció en declaraciones con The Guardian: “No tengo tanto instinto asesino como probablemente la mayoría de los pilotos, o la mayoría de los campeones, porque no fui educado de esa manera. Puedo ir y fingir que tengo un instinto asesino, y actuar un poco como un imbécil, y dar a la gente esa percepción… Pero hay ciertas cosas que otros campeones han hecho que yo no haría. Quiero ser campeón del mundo siendo una buena persona”. Sus valores son sumamente plausibles, quién puede decir lo contrario. Pero en esto de ser campeón de F1… Nico Rosberg toda la vida fue buena persona y ganaba carreras, pero no podía con el título. Hasta que en 2016 se despojó de esa bondad, se transformó en ese “asesino” y se coronó. Le costó tanto esa faceta al alemán, que, al fin de ese año, con la corona bajo el brazo, se retiró.

Piastri sí tiene ese instinto asesino. Lo tiene desde su época de karting. Lo muestra en su cara, en sus gestos y en la pista. Lo plasma en los diálogos por radio con el equipo, como cuando en Japón le dijo con firmeza a su ingeniero que tenía más ritmo que Norris, para que lo dejaran pasar e ir por Verstappen. Desde el paredón de boxes la orden fue no pelear, Max festejó y Oscar se fue impertérrito, pero sabiendo que tenía más. Y en Baréin volvió a tener más, especialmente, en el momento de no fallar.

Norris llegó como líder del Mundial a Sakhir, con apenas un punto más que Verstappen. El neerlandés anduvo a los cachetazos con su Red Bull, con problemas de grip y de frenos. El viernes, el tetracampeón se quejaba de la falta de agarre, pero podía ser parte de su ya clásica estrategia de mostrarse casi derrotada para, después, aparecer en clasificación. Esta vez no había camelo, era real. Max no fue competitivo. Quedó séptimo en la clasificación, a 582 milésimas de Piastri y, por lo visto, con el objetivo de tratar de minimizar el daño y apoyando su esperanza de algo mejor a la espera de algún loco revoleo que aparezca. ¿Quién perdió la gran oportunidad? Y sí, Norris, porque con Max tan peleado con su auto era una gran chance de sumar buenos puntos en la pelea. Con el panorama después de la qualy, puede ser el gran fin de semana de Piastri, quien llegó a 13 y unidades de su compañero.

McLaren había mostrado superioridad para completar la primera fila de largada de Baréin, Sin embargo, Piastri deberá batallar con George Russell, quien otra vez mostró que su Mercedes está para luchar, pero que, hasta ahora, no le alcanzó para llegar a McLaren. Charles Leclerc se metió tercero con su Ferrari, muy por delante de Lewis Hamilton (noveno). El monegasco compartirá hilera de largada con Kimi Antonelli, mostrando que las Flechas están ahí, a la expectativa. El quinto sí que fue sorpresa: Pierre Gasly le sacó todo el rendimiento posible al Alpine. Jack Doohan, con el 11º, refrendó una impensada mejoría del equipo francés.

“Tuve confianza todo el fin de semana. Estoy muy contento. Tendré que ir a la primera curva en primera posición y veremos qué sucede. Aun así, es cierto que he estado cómodo todo el fin de semana y no hay mejor lugar desde el que empezar que la pole”, dijo Piastri, quien logró su segunda pole position y buscará su cuarto triunfo en F1.