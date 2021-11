Fórmula 1: otro escándalo entre los pilotos Lewis Hamilton y Max Verstappen

Compartir

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) obtuvo el primer puesto de salida de la carrera Sprint de este sábado que definirá las posiciones de largada del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, aunque su colocación está en riesgo por una aparente infracción técnica. Para agregarle letra al culebrón que protagoniza con Max Verstappen, su archirrival, se supo que la FIA también investiga al neerlandés por una maniobra prohibida en el parque cerrado en Interlagos, el viernes.

”Ha sido una sesión clasificatoria realmente buena. Estoy muy feliz. No sé lo que deparará mañana, pero me siento muy agradecido”, dijo el siete veces campeón del mundo al término de la clasificación en el circuito de Interlagos, en San Pablo, que dominó en todas las salidas. Sin embargo, horas después se conoció que el británico está bajo investigación porque, aparentemente, el DRS de su coche -alerón trasero móvil que reduce la carga aerodinámica para que el vehículo gane más velocidad- se está abriendo más de lo permitido.

Si los comisarios consideran que su auto no se ajusta al reglamento, Hamilton puede ser descalificado y salir desde la parte trasera de la parrilla de la carrera clasificatoria, un golpe duro para sus aspiraciones de recortarle distancia al líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull. La decisión se tomará en estas horas. Verstappen, que lo aventaja por 19 puntos en la clasificación general, obtuvo el segundo mejor tiempo. Las posiciones de partida para el Gran Premio del domingo se definirán a partir de los resultados de la carrera clasificatoria del sábado.

La posición de Hamilton en el Sprint será vital para contrarrestar una sanción de cinco plazas para la largada del domingo, impuesta por un nuevo cambio de motor que supera la cuota autorizada por temporada. ”Cuando ellos usan un nuevo motor es normal que tengan un poco más de fuerza para el fin de semana, así que para mí no es ninguna sorpresa. Estoy feliz de ser segundo”, afirmó Verstappen, quien a sus 24 años busca su primer título mundial de F1.”Lo realmente importante es el domingo”, añadió el piloto de Red Bull. “El clima será completamente diferente, hará mucho más calor, y eso cambiará el comportamiento de los autos”, agregó, sobre lo que podría ser una desventaja -a priori- para las flechas plateadas de Mercedes.

Sin embargo, unas horas después se conoció un video en el que se ve a Verstappen acercarse al auto de Hamilton y tocarlo, algo prohibido por los reglamentos, en el parque cerrado, una vez concluida la sesión del viernes. Se especula que la FIA podría sancionar al neerlandés, por lo que las próximas horas son decisivas para los dos máximos contendientes en la pelea por el título de la temporada en la Fórmula 1.

