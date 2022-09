Fórmula 1 récord: habrá 24 grandes premios en 2023 y regresan China, Las Vegas y Qatar

Compartir

El calendario más extenso de la historia tiene fechas y sedes: Estados Unidos, con tres escenarios: Miami, Austin y el reestreno de Las Vegas.

El comienzo en Bahréin y el cierre en Abu Dabi no delataría mayores cambios en el calendario que anunció la Fórmula 1 para 2023. Sin embargo, se tratará de un almanaque histórico: por primera vez en 73 años el recorrido tendrá 24 estaciones. Las modificaciones se multiplican en el Gran Circo, con miras a la próxima temporada: el reingreso de los Grandes Premio de China, Qatar y Las Vegas y las ausencias de Francia y de Rusia, que salió este año del programa, después de la invasión a Ucrania, los movimientos de sedes que tendrá la aventura. Además, los Estados Unidos recibirá en tres oportunidades a la parrilla: Miami, Austin y Las Vegas, los variados destinos y una señal del deseo de Liberty Media de conquistar un mercado que históricamente se presentó hostil para la categoría.

La apertura del calendario será el 5 de marzo en el autódromo de Sakhir, como en 2021 y ésta temporada. Una nueva oportunidad para que Red Bull Racing, dominantes en el actual calendario, al que le restan seis fechas, intente romper con la racha negativa que cumplirá 10 años: la escudería de Milton Keynes no vence desde 2013, con Sebastian Vettel, que se despedirá al finalizar el curso, luego de 17 temporadas en las que logró un tetracampeonato.

También será otra ocasión para que Max Verstappen, actual monarca y máximo candidato a retener la corona, se estrene como ganador en el Gran Premio de Bahréin. De comienzo a fin serán 266 días de actividad, con un receso que se cumplirá entre el 31 de julio y el 25 de agosto, entre los GP’s de Bélgica –en Spa-Francorchamps- y Países Bajos –Zandvoort-, entre las fechas 14 y 15 del calendario. El desenlace será en Yas Marina, como sucede desde 2014, cuando se impuso Lewis Hamilton, que es el piloto que con cinco victorias exhibe más festejos en Abu Dabi.

De los tres escenarios que reingresan a la Fórmula 1, solo uno es nuevo: Las Vegas. Un trazado callejero, donde se desarrollará una carrera nocturna. El dibujo enseñará 14 curvas y una extensa recta, en la que los autos alcanzarán los 330 km/h. “Este es un momento increíble para la F.1, que demuestra el enorme atractivo y el crecimiento de nuestro deporte con una tercera carrera en los Estados Unidos. Las Vegas es un destino conocido en todo el mundo por su emoción, hospitalidad… No hay mejor lugar para que la F.1 desarrolle una carrera que en la capital mundial del entretenimiento y no podemos esperar estar aquí el próximo año”, comentó Stefano Domenicali, CEO de la F.1.

Como en la célebre carrera en el estacionamiento del hotel Caesar Palace, donde Nelson Piquet le quitó a Carlos Reutemann la posibilidad de consagrarse campeón del mundo en Las Vegas, en 1981, el gran premio en el desierto se correrá un sábado. Aquella vez fue el 17 de octubre y resultó la decimoquinta y última fecha del calendario; ahora, el 18 de noviembre y corresponderá al anteúltimo gran premio del año. Antes, los Estados Unidos ofrecerá otras dos citas: el 7 de mayo, el Gran Premio de Miami –debutó en 2022 con el triunfo de Verstappen- y el 22 de octubre será el turno de Austin, que entró en el almanaque en 2012.

Entre las carreras en el circuito texano y la de Las Vegas, el Gran Circo visitará México y Brasil, donde el autódromo de Interlagos, en San Pablo, podría despedirse del calendario. El Gobierno brasileño apunta a mudar la carrera a un nuevo escenario en Río de Janeiro.

