Fórmula 1: se anunciaron las carreras sprint para 2024 y hay dos nuevos escenarios

La Fórmula 1 acaba de cerrar su temporada pero no se detiene. Porque la Federación Internacional anunció este marte cuáles serán los Grandes Premios que tendrán carrera sprint durante la temporada 2024. Si bien los equipos estaban discutiendo cuáles podrían ser los mejores cambios en el formato de esta prueba, la FIA no se demoró y resolvió los seis GP de 2024 con sprint, que no serán los mismos que en 2023.

En la temporada que cerró tuvo carrera sprint en el GP Red Bull Ring de Austria, el circuito urbano de Bakú en Azerbaiyán, Spa-Francorchamps en Bélgica, el Circuito de las Américas de Estados Unidos, Interlagos en Brasil y el circuito de Lusail en Qatar. Pero para 2024 Bakú y Spa volverán a tener un formato normal de gran premio en 2024 sin sprint, mientras que el Gran Premio de China, el 20 de abril (regresa al calendario de la F1), y el Gran Premio de Miami, el 4 de mayo, los reemplazarán con sus primeras carreras sprint.

La decisión de optar por China y Miami se debió a que eran las mejores opciones para la etapa inicial de la temporada. Como Bahrein y Arabia Saudita aparecen en las primeras jornadas del calendario (las dos primeras fechas), se consideró hacer una carrera sprint en Australia, pero la diferencia horaria no permitía que la acción en la pista se diese en un momento bueno para el público europeo.

En cambio, el Circuito Internacional de Shangai de China y el circuito urbano de Miami ofrecen buenas oportunidades de sobrepaso, lo que los convierte en opciones positivas para las carreras sprint de principios de temporada.

“Estoy encantado de anunciar seis emocionantes sedes para los eventos de F1 Sprint de la próxima temporada, incluidos dos nuevos anfitriones, China y Miami, que serán adiciones fantásticas y brindarán excelentes carreras para todos nuestros aficionados presentes en los circuitos o los que sigan las carreras por televisión. Desde su creación en 2021, el sprint ha aumentado las audiencias en televisión, han ofrecido más entretenimiento a los aficionados presentes en los circuitos y ha habido una mayor participación de los fans en las plataformas sociales y digitales y esperamos ansiosos los emocionantes eventos del próximo año”, afirmó Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la F1, en un comunicado.

En la última reunión de la Comisión de la F1 en noviembre último se acordó actualizar el formato de las carreras al sprint para 2024, pero no será hasta la próxima junta, a finales de enero, cuando se aprobarán todos los nuevos detalles. Todo parece indicar que la clasificación para la carrera corta se disputará el viernes y la de la carrera larga será el sábado y se dará más libertad en el parque cerrado a los equipos.

La temporada 2024 de Fórmula 1 será la más larga de la historia con 24 Grandes Premios enmarcados entre el 2 de marzo, fecha en la que se disputa el GP de Bahrein y el 8 de diciembre, en el que el GP de Abu Dhabi vuelve a cerrar el año de carreras. Los test de pretemporada serán en Sahkhir del 21 al 23 de febrero.

Las carreras sprint

de la temporada 2024 de F1

GP de China, sábado 20 de abril

GP de Miami, sábado 4 de mayo

GP de Austria, sábado 29 de junio

GP de Estados Unidos, sábado 19 de octubre

GP de Sao Paulo (Brasil), sábado 2 de noviembre

GP de Qatar, sábado 30 de noviembre