Fórmula 1: se presentó el callejero de Arabia

Arabia Saudí presentó el diseño de su nuevo circuito para albergar el Gran Premio de Fórmula 1 en el próximo mes de diciembre.

Los árabes celebrarán por primera vez un Gran Premio este año, la última pista diseñada por Hermann Tilke, bajo la supervisión de Ross Brawn, que bautizan como “el circuito urbano más rápido de la Fórmula 1”.

“Siempre es emocionante publicar los detalles de un circuito nuevo y el urbano de Arabia Saudí no es excepción. Hemos trabajado junto con el equipo de Tilke y el promotor para asegurarnos de que damos con una ista que proporciona competición emocionante y apretaada para nuestros aficionados y retos para todos los pilotos”, dijo Brawn, director general de la F1.

Por las imágenes de simulación, los autos, alcanzarán a una velocidad media de 250 kilómetros/hora por sus 27 curvas a las orillas del Mar Rojo.

El circuito árabe está ubicado 12 kilómetros al norte del centro de Yeda, con 6000 metros de longitud y será la pista urbana más larga y rápida del mundo y el segundo circuito más largo del calendario tras Spa-Francorchamps.

Una pista amplia con 16 curvas a la izquierda y 11 a la derecha con tres sectores posible spara alicar el DRS.

“Red Bull llega en el

mejor momento posible”

Sergio Pérez cree tener en Red Bull “una oportunidad que llega sólo una vez en la vida. Quiero aprovecharla al máximo, llega en el mejor momento posible”.

Sergio ‘Checo’ Pérez apunta a ser una de las grandes confirmaciones de la temporada de la Fórmula 1. El piloto mexicano siempre ha pensando en grande y su pase al equipo Red Bull después de su brillante temporada 2020 con Racing Point (ahora llamado Aston Martin) ha potenciado sus ganas. Por lo que se vió en los ensayos de pretemporada, tanto Pérez como su equipo pueden mostrar enorme potencial en el campeonato próximo a empezar.

El mexicano admite que hay notables diferencias entre su anterior conjunto y el actual. En una nota que reproduce marca.com comentó que “Red Bull es un gran equipo y se puede ver la pasión que tienen todos por ganar. Todos los que trabajan aquí quieren ganar y cuando estaba en Racing Point, todo era algo diferente, dado que no teníamos ese equipo o ese auto. Ahí estábamos para maximizar el potencial, pero en Red Bull maximizar el potencial es ganar”, confiesa en el ‘podcast’ ‘Beyond the grid’ (Más allá de la grilla).

Pérez reiteró que en esta temporada que firmó con el equipo de las bebidas energéticas no hay términos medios. “Tengo mucha hambre de éxito y creo que ahora tengo una oportunidad que llega sólo una vez en la vida. Quiero aprovechar esta oportunidad al máximo, llega en el mejor momento posible”, advirtió.

El de Guadalajara, que estuvo siete campañas en Force India/Racing Point, reconoció que no imaginó nunca verse con estos colores. “Si soy sincero, hay momentos en los que no me he terminado de creer esto. Es Red Bull, un equipo que cuando llegué a la Fórmula 1 ya sabíamos que no podríamos ir allí. Es el único equipo que tenía su programa de jóvenes pilotos, es un gran equipo de competición. Cuando vi mi nombre por primera vez y empecé a trabajar fue una locura ver que ya era piloto de Red Bull”, admitió.

