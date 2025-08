Fotografía contemplativa: comienza un nuevo ciclo del Taller en la Italiana

Una propuesta que ya transformó la forma de mirar de decenas de personas “No se trata de aprender a sacar fotos. Se trata de ver”, aseguró el guía George Hamilton Perez. Las clases comienzan el martes 5 de agosto y quedan pocos cupos disponibles.

El método que propone George es sencillo pero profundo. Invita a detenerse, observar, sentir. A mirar con otros ojos lo cotidiano y, en ese gesto, abrir la puerta a una transformación personal. No hay fórmulas ni exigencias: se trata de conectar con lo que uno ve y permitir que la cámara —o incluso el celular— sea el puente hacia una mirada más sensible y auténtica.

Cada ejercicio del taller es, en palabras de George, “una oportunidad para viajar hacia adentro”. La fotografía deja de ser un objetivo y se convierte en camino. Las imágenes que surgen no solo capturan instantes, sino que transmiten emociones, cuentan historias, provocan sensaciones reales en quienes las miran.

La experiencia ya dejó huella en muchos. Participantes de distintos ámbitos aseguran que después del taller no volvieron a mirar igual. Aprendieron a disfrutar de la pausa, a encontrar belleza donde antes había distracción. Y eso, inevitablemente, también transformó sus fotos.

Este nuevo ciclo es una invitación a todos los que sientan que hay algo más en la fotografía que la búsqueda de “la foto perfecta”. Es para quienes desean mirar con intención, contar con imágenes lo que sienten. Y, sobre todo, vivir una experiencia que deja marcas duraderas, tanto en lo personal como en lo artístico. Los interesados pueden pedir info o reservar su lugar al 3704096639.