Fotógrafos de naturaleza maravillados con la rica diversidad de Formosa

120 profesionales visitaron la provincia para participar de un encuentro y conocieron no sólo sus paisajes, sino su cultura y gastronomía.

Organizado por la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Argentina (AFONA) y con el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Formosa, el encuentro de fotógrafos comenzó el viernes 15 y tuvo su cierre el domingo 17, en Laguna Oca.

Posteriormente, los visitantes conocieron el Bañado La Estrella, declarado maravilla natural de la Argentina. Este jueves 21, luego de varios días, volvieron a sus provincias de origen.

“La idea era inspirar sobre todo a las nuevas generaciones y también mostrarles otra mirada sobre todo lo que Formosa tiene para ofrecer, tanto de fotografía de naturaleza y su gente” comentó el fotoperiodista y fotógrafo de naturaleza Nicolás Pérez, sobre el encuentro de AFONA.

Expresó además que “Formosa es una provincia espectacular, es la segunda vez que yo vengo y la verdad que siempre me voy sorprendido. Todos los lugares, desde las selvas del este, los riachos Pilagá y Montelindo, son ecosistemas únicos y el Bañado La Estrella es una experiencia inmersiva en la naturaleza” detalló, agradeciendo la cordialidad de la recepción local.

“Vengo desde la Patagonia, por lo tanto estoy viviendo una realidad súper diferente. Esto es maravilloso, es como estar dentro de un documental. Es muy lindo, no sé si ustedes se dan cuenta en el paraíso donde viven” destacó Adriana Sanz, premiada por su labor profesional en la Patagonia.

Subrayó la exquisitez de la gastronomía local como también el aspecto cultural a través de la música y el baile. “Como fotógrafos de naturaleza nos encanta todo lo que son escenas naturales y ustedes acá tienen muchísimo espacio muy bien conservado. La biodiversidad que tienen es enorme así que para mí un placer, me voy enloquecida, nunca había venido y espero poder volver a Formosa cada año” destacó.

Consideró Sanz que este tipo de encuentros, que reunieron a representantes de 14 provincias, sirven “muchísimo para difundir todas esas bellezas naturales que ustedes tienen y luego replicarlas”.