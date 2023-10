Fotomultas: desde la Comuna indicaron que ya comenzaron a llegar las notificaciones a infractores

Así lo aseveró en contacto con el Grupo de Medios TVO el titular del juzgado de faltas de la Municipalidad de Formosa, Juan Manuel Oviedo, quien indicó que las multas son solo por exceso de velocidad. comentó además que ya han comenzado a llegar las infracciones a los domicilios declarados por cada conductor y que éstos tendrán 5 días para ejercer su derecho a defensa.

Oviedo comenzó diciendo: «las fotomultas son las actas de infracción que llegan con una foto de la parte trasera del vehículo. El radar tiene una cámara y esta lo que hace es cuando se detecta el exceso de velocidad, le toma una foto al automóvil infractor. Las multas son solo por exceso de velocidad”.

«Estos radares están ubicados en diferentes puntos de la ciudad, más precisamente en la avenida Gutnisky, en la colectora norte y sur, en la avenida Ribereña, Senador Tomás y en Los Constituyentes», se explayó.

«Hay que decir que ya se encuentran operativos los radares, ya están instalados y señalizados hace bastante tiempo, muchos de ellos ya han comenzado a funcionar y ya comenzaron a llegar las actas de infracción correspondiente por el exceso de velocidad. Las multas serán recibidas por el infractor en los domicilios declarados de los dueños de los vehículos», indicó el letrado.

Contó que el infractor podrá presentarse dentro de los 5 días de notificado de las multas a ejercer su derecho a defensa en el Juzgado de Falta o bien vía correo electrónico que se encuentra inserto en el acta de infracción.

Vale aclarar que 60 kilómetros es el limite establecido en la Avenida Gendarmería Nacional y en las demás arterias antes mencionadas es de tan solo 40 kilómetros por hora.

Asimismo, indicó que «próximamente se pondrá en marcha la segunda etapa que consiste en la colocación de mas radares en diferentes lugares de la ciudad y también habrá cámaras que estarán dispuestas en los semáforos para controlar la violación de los semáforos en rojo a través de las imágenes».

Señaló que ya se han comenzado a notificar las multas que ya están realizadas. Nosotros solo pedimos que se respeten las señalizaciones de tránsito, no solo donde estén los radares, todas deben ser respetadas.

Manifestó que «todas las medidas que impulsa la Comuna no son medidas recaudatorias, son preventivas que se utiliza, en el caso de los radares se busca modernizar la ciudad y evitar la cantidad de siniestros viales ocurridos y muertes que han ocurrido porque no se respetan las normas viales».

Valor de las multas

Con respecto al valor de las multas, indicó que inicia en 140 unidades fijas y el pago voluntario que es del 50 por ciento por que se reconoce la infracción. Cada unidad fija esta valuada al valor del litro del combustible en la actualidad. (Nafta súper del ACA).