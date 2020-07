FOX se compromete a pagar, pero exige que el fútbol vuelva en setiembre

Compartir

Linkedin Print

Sigue la tensión entre la TV y los clubes. Fox/ESPN prometió desembolsar entre hoy y mañana, pero pone condiciones. Las exigencias deberán ser aceptadas por la AFA y la Liga. ¿Qué piden?

Las tensiones en el ámbito del fútbol argentino, en lo que a contrato de derechos audiovisuales refiere, continúan. Después de la polémica sobre si el fútbol está bien pago por parte de la TV o no, y con la demora en el pago de la cuota de julio por parte de una de las televisoras, los capítulos se suman.

Tras la negativa de Fox para pagar la cuota del mes en curso, aduciendo que el fútbol no le está prestando servicio, el canal que está fusionado (sin aprobación del Estado) con ESPN, estaría dispuesto a depositar el dinero, según pudo saber Data Clave. Según dijeron los propios popes de Disney (sello dueño de los dos canales, ESPN y Fox) en la región, ellos pagarán los más de $ 250 millones entre lunes y martes, pero para eso le exigen al fútbol que se vuelva a jugar durante el mes de septiembre.

De esa manera, las televisoras se aseguran que desde ese mes se puede cobrar el pack fútbol, producto por el cual los dos canales (Fox y TNT) embolsan $ 2.000 millones mensuales. Al fútbol le pagan, luego del ajuste semestral de mitad de año, mas de $500 millones por mes. Una vez que se empiece a pagar el pack fútbol, la facturación general, deduciendo impuestos y gastos, le deja a las televisoras y a los cableros una enorme ganancia.

Considerando que en definitiva serán cinco los meses en los que no se cobró el pack fútbol y la TV pagó igual a los clubes (abril, mayo, junio, julio y agosto), los especialistas calculan que en apenas unos meses, se habrá recuperado el dinero que se le pagó al fútbol durante la pandemia. Cabe recordar que en momentos de tensión en las últimas semanas, Fox había manifestado que su interés era que los pagos realizados durante la pandemia sean considerados a cuenta del futuro contrato.

Otra de las exigencias de Fox es que haya entre 13 y 15 fechas o partidos como piso (en el torneo de transición del último cuatrimestre de año), y que se juega la denominada ‘fecha de los clásicos’, con el lógico objetivo de poder comercializar (publicidad, suscripciones por el partido en modo PPV y otros puntos) con un fin de semana de super acción futbolera con todos los clásicos en pantalla, arrancando por el Boca – River. Justamente, los dos clubes más grandes y los dos de Rosario fueron los primeros en poner el grito en el cielo y se niegan a la chance de jugar un partido contra su eterno rival. En las próximas horas podrían sumarse otros clubes a esa postura. Ya pensando en 2021, Fox hizo un pedido: que se vuelva a jugar en los primeros días de enero y no en febrero como suele ocurrir frecuentemente.

La tensión, sigue. Los motivos de esto son varios. Primero, Fox no tiene aprobada la fusión con ESPN, y eso podría peligrar mucho su futuro como pantalla deportiva en Argentina. Además, la relación con TNT está totalmente rota (prueba de ello es la postura adoptada por Turner que decidió pagar religiosamente, y la férrea posición de Fox). Seguramente en los próximos días los clubes recibirán, tarde, el pago de Fox, sujeto a todas sus exigencias que deberá ratificar el Comité Ejecutivo de la AFA y de la Liga. Pero lo que viene, es un partido con final abierto.