Fracasó la reunión del Consejo del Salario Mínimo y el Gobierno lo fijará por decreto

No hubo acuerdo entre empresarios y sindicatos en la reunión que mantuvo esta tarde el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, por lo que el gobierno de Javier Milei definirá en las próximas horas un aumento por decreto para el haber mínimo, que se encuentra un mínimo en 30 años y además sirve de referencia para programas sociales, según comentaron a Infobae fuentes oficiales. El encuentro tripartito se llevó a cabo este jueves en la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano.

“Luego de dos horas de debate en la que se presentaron las distintas propuestas por ambos sectores, no se arribó a un dictamen en conjunto y los sectores mantuvieron sus propuestas iniciales, por lo que no se pudo alcanzar un acuerdo unánime. El titular del Consejo por parte de la Secretaría de Trabajo, Martín Huidobro, informó en la sesión plenaria este resultado y comunicó que próximamente este organismo informará el laudo correspondiente”, comunicó Capital Humano.

El último antecedente había sido a fines de abril y tampoco se había llegado a un acuerdo, al igual que en la convocatoria de febrero, por lo que el Gobierno nacional fijó un aumento del 15% entre abril y mayo, llevándolo a $234.315,12. Para los empleados jornalizados, la hora aumentó a 1,171,58 pesos. De acuerdo a un informe del Centro de Investigación y Formación (CIFRA) de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), que encabeza Hugo “Cachorro” Godoy, el salario mínimo tiene un poder de compra 32,1% menor del que tenía en noviembre del año pasado, ya que “los aumentos nominales sumaron 60,5% respecto de noviembre de 2023, cuando en el mismo período se proyecta acumular una inflación superior al 136%”.

“Esta pérdida se suma a las importantes reducciones que tuvieron lugar en años previos, que superaron el 10% anual en los años 2018, 2019 y 2020. Así, en julio de 2024 el salario mínimo real se ubicó 43,0% por debajo del nivel que tenía en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos, y 56,4% por debajo del de noviembre de 2015″, aseguraron.

Asimismo, el estudio indicó que en lo que va del año, el salario mínimo en términos reales fue 53,1% menor que en 2015 y está en el nivel “más bajo de las últimas tres décadas”. Y agregó: “El valor es inferior incluso al vigente durante la mayor parte de la década de 1990. En ese entonces, como ahora, el nivel era tan bajo que este instrumento había perdido su rol como piso salarial, tal como se buscaba desde un gobierno que bregaba por la desregulación y flexibilización del mercado de trabajo”.

“El retroceso histórico se evidencia también en la comparación del salario mínimo con las líneas de pobreza y de indigencia”, señalaron y sostuvieron que “este salario sólo sería suficiente en julio para comprar el 56,8% de la canasta básica de alimentos que define la línea de indigencia para una familia tipo y un 25,6% de la canasta de pobreza, relaciones comparables a las vigentes en la crisis final de la convertibilidad en 2001/2002″.

Al respecto, la canasta básica del Indec, que mide la línea de indigencia, para un adulto se ubicó en 127.288 pesos en junio, mientras que para una familia de 4 personas llegó a los $393.319. En el caso de la canasta básica total, que contiene los bienes y servicios necesarios para no ser pobre, los valores alcanzaron $282.579 y $873.169, respectivamente.

Desde la CTA consideraron “si no hubiese tenido lugar la pérdida de poder de compra del salario mínimo sucedida desde fines de 2015 a la fecha, en el actual mes de julio este salario hubiera sido prácticamente de $540.000 y hubiese representado más del 143% sobre la canasta básica alimentaria aludida”.