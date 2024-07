Frade sobre violación de DDHH durante la pandemia en Formosa: «Recogimos entre 60 y 70 testimonios»

Días atrás, visitó Formosa la diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade quien integra la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, para tomar los testimonios sobre presuntas violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido en el marco de las restricciones durante la pandemia de COVID-19.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la diputada Frade adelantó que fueron los tres primeros días de toma de testimonios porque “vamos a seguir con esto ya que realmente no dio el tiempo, recogimos entre 60 y 70 testimonios, pero hay mucha gente que quiere hablar, así que seguramente estaré volviendo a Formosa”.

Recordó que estuvo en nuestra provincia “varios meses en la cuarentena” así que “vi con mis propios ojos muchas de las cosas que testimoniaron. Vine muy impresionada, porque a tres años de todo eso me encontré con gente que no ha podido sanar ese dolor, porque ha perdido a un ser querido y no precisamente por el COVID, sino por excesos en la fuerza de seguridad, excesos en el área de salud. Me impactó mucho y me quebré varias veces escuchando en tiempo real lloraban cuando contaban eso y recreaban ese momento lo cual está indicando que evidentemente la falta de justicia posterior también impide sanar todos estos abusos”.

Consultada porqué se pretende más adelante respondió: “en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara se ha creado una especie de subcomisión que cada 15 días toma testimonios por violaciones a los derechos humanos durante la cuarentena, esto está sucediendo desde hace varias semanas”.

“Lo que estamos haciendo los diputados que integramos esa subcomisión es ir a las provincias a tomar testimonio a todos aquellos que no pueden acercarse al Congreso, todo va a ir a un documento, nosotros queremos que quede un registro histórico de todo lo que ha pasado en la cuarentena”, continuó diciendo Frade e insistió que eso es necesario “para que no vuelva a pasar” y para que “las futuras generaciones sepan qué pasó, y no precisamente por el virus, sino por algunos gobiernos provinciales y con el gobierno nacional respecto a la cuarentena y para qué”.

Por otro lado, a la legisladora provincial se le preguntó si es que está previsto conversar con funcionarios provinciales en el marco de la labor de la Comisión. “Para mi sorpresa me encontré con muchos ataques desde el momento en que puse un pie en el aeropuerto. No entendía muy bien porqué, porque no vengo a atacar a nadie, vengo a escuchar a personas, y nunca imaginé que eso comportaría el ataque a nadie. Cuando escuché las declaraciones del Defensor del Pueblo de Formosa le hice una invitación para que por favor asistiera él también a ver estos testimonios, incluso podría haber preguntado a las personas para que personalmente pudiera comprobar que acá no hay manipulación de nada”.

“Tras el silencio a las invitaciones me queda como conclusión que los ataques son infundados y que no están a la altura de las circunstancias, además de la cobardía”, manifestó la diputada.

“Entiendo que no a todo el mundo le puede gustar lo que uno hace, pero soy respetuosa de lo que otros diputados hacen o no y lo que quiero es que si objetan la tarea que estoy haciendo se sometan a un debate público, estoy dispuesta y los invito a todos”, cerró diciendo.