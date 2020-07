Francesco Totti ubicaría a Mateo Retegui en Europa y Boca espera una oferta

Compartir

El buen rendimiento de Mateo Retegui en los últimos 18 meses de competencia con la camiseta de Estudiantes de La Plata cautivó el interés de Europa. Y si bien varios equipos lo habían anotado en carpeta para el mercado que se está abriendo, quien actuó rápido fue Francesco Totti, el histórico ex jugador de la Roma, que se transformó en su apoderado.

Con los contactos y la ponderación pública que el ex capitán romano, no era muy difícil imaginarse que el delantero de 21 años iba a tener futuro europeo. Lo cierto es que con apenas 8 minutos jugados en la Primera xeneize (ingresó a fines de 2018 en un duelo contra Patronato en la Bombonera), tiene grandes chances de ser transferido.

El Pincha tuvo intenciones de retenerlo y así se lo hizo saber Juan Sebastián Verón a Juan Román Riquelme. Aunque claro, las pretensiones de los de la Ribera, la imposibilidad de los platenses de efectuar grandes erogaciones y el tentador fútbol del Viejo Continente hicieron que se tachara esa opción.

Puesto al tanto de la situación, Miguel Ángel Russo lo incluyó en una lista de futbolistas de Boca que tenían que regresar luego de sus respectivos préstamos el 1° de julio pasado (junto a Agustín Rossi y Walter Bou, entre otros). La idea del DT era evaluarlo cuando se retomara la actividad de forma física, algo que todavía en Argentina no está estipulado. Los tiempos corren y con las temporadas más importantes de Europa concluidas o cerca de acabar, los rumores se convertirán en propuestas y el Chapita es uno de los apuntados.

Del otro lado del Atlántico ya se hicieron eco de que Retegui podría recalar en el fútbol italiano, portugués o alemán. Los implicados son Porto y Benfica, Fiorentina y Leipzig, respectivamente. Y el monto que se barajó es para no despreciar, en épocas de crisis: 6 millones de euros. Claro que puede fijarse un número pero la transacción arribará a buen puerto siempre y cuando los interesados estén dispuestos a poner el dinero sobre la mesa por una promesa. La alternativa potable es que se efectúe un préstamo con cargo para evaluarlo en el fútbol europeo y fijar una opción de compra en una cifra similar.

Antes de que se diera a conocer la representación de Retegui en manos de Totti, el emblema italiano había declarado que le seguía los pasos a un atacante “fuerte y devastador” dentro del área. Teniendo en cuenta que Boca cuenta con Carlos Tevez, Wanchope Ábila, Carlos Tevez, Jan Hurtado, posiblemente le renueven el préstamo a Franco Soldano y evalúa a Walter Bou, Totti buscará ubicarlo en la vidriera del Viejo Continente para propiciarle un mejor futuro.

Lo concreto es que Riquelme alertó a Russo por la inminente oferta que llegaría a las oficinas de la Bombonera para comprar la totalidad, un porcentaje o llevarse en calidad de cedido al oriundo de San Fernando. Y mientras el cuerpo técnico especula con su partida y rearma la línea ofensiva, la CD boquense saca cuentas porque además de aliviar las arcas, el ingreso de euros podría facilitarle la compra del pase de Guillermo Pol Fernández (su opción asciende a 4 millones de dólares y la cesión vence a fin de año), ayudaría a la adquisición de un marcador central que cubra la baja de Junior Alonso y hasta motivaría la compra de algún centrodelantero.