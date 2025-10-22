Francia debe prepararse para un posible choque militar con Rusia

Las Fuerzas Armadas de Francia deben prepararse para un posible choque militar “dentro de tres, cuatro años” con Rusia, advirtió Fabien Mandon, jefe del Estado Mayor, este miércoles durante una sesión de la comisión parlamentaria de Defensa.

El general fundamentó la necesidad de este nivel de alerta en “el esfuerzo de rearme” que atraviesa el país, cuyo plan contempla un gasto de 413.000 millones de euros (479.000 millones de dólares) en el área de defensa entre 2024 y 2030. “El primer objetivo que he dado a las Fuerzas Armadas es estar preparados para un choque dentro de tres, cuatro años”, declaró Mandon, quien sugirió que la confrontación podría presentarse de modo “más violento”, aunque reconoció que ciertos signos de hostilidad están manifestándose a través de acciones híbridas.

Mandon, al frente de las Fuerzas Armadas desde el 1º de septiembre, subrayó: “Rusia es un país que puede sentirse tentado de continuar la guerra en nuestro continente”. Sus valoraciones se alinean con las de los servicios de inteligencia alemanes, quienes la semana pasada señalaron la posibilidad de que Rusia esté “lista para entrar en conflicto militar directo con la OTAN” antes de 2029.

Según el general francés, Moscú mantiene la “percepción de una Europa colectivamente débil”, aunque insistió en que este panorama no debe intimidar si los países europeos mantienen su voluntad de defensa. En este contexto, sostuvo que el incremento del presupuesto militar resulta “crucial, ya en las percepciones”.