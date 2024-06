Francisco Cerúndolo: «Hoy me la banqué de iguala igual contra uno de los mejores del mundo»

Dejar al borde del knockout a Novak Djokovic (1º), considerado por muchos como el mejor tenista de la historia, no es cosa de todos los días. Mucho menos en un Grand Slam, con lo que significan estos eventos para el serbio. No obstante, Francisco Cerúndolo (27º del mundo) brilló en los octavos de final de Roland Garros, estando tan solo a un puñado de puntos de dar la campanada y festejar el mejor triunfo de su vida.

Luego de cuatro horas y 39 minutos en la Philippe Chatrier, el desenlace no le sonrió al joven porteño, de 25 años y pupilo de Kevin Konfederak, que se retiró apenado pero con la conciencia tranquila de entregaste por completo, brindándole un testimonio exclusivo a ESPN Tenis sobre la maratónica batalla.

«Físicamente, mentalmente y técnicamente tenés que estar al 100 por ciento para enfrentar a Djokovic. Si bajo un poco el físico, te llena de winners, si bajo lo mental, empiezo a jugar peor yo, y si errás en la táctica, lo hacés jugar cómodo y te hace sentir que sos muy malo en la cancha. Tengo dos momentos puntuales del juego que cambiaría. El 4-3, 30-30 del cuarto set, donde hubo un revés paralelo de locos en la línea, que si iba cinco centímetros a la derecha me ponía 40-30 y, por otro lado, el break point del 5-5, porque hubiese tenido la posibilidad de sacar para partido», afirmó el albiceleste.

El serbio solicitó médico al comienzo el segundo set por problemas en su rodilla derecha, dolencia que fue cicatrizando con el correr de los minutos hasta desaparecer por completo, según palabras del balcánico, en el cuarto parcial. Al respecto, el mayor de los hermanos afirmó: «Yo no puedo decir si tiene una lesión o no, él solo lo sabrá. En el cuarto y en el quinto set jugó como si estuviese nuevo, fue una batalla muy física y en ningún momento sintió nada ni amagó a parar. Le puede haber dolido, ni idea, pero a mí no me molestó en nada que haya pedido fisio y haya hecho lo que hizo. Yo estaba concentrado en lo mío y él terminó jugando como si no tuviera nada».

«Hoy me la banqué de igual a igual contra uno de los mejores del mundo», dijo Fran con un lenguaje corporal feliz, más allá de la bronca del momento, al tiempo que valoró el crecimiento que tuvo con su revés, quizás, su golpe menos penetrante. «La derecha siempre estuvo más natural, en cambio al revés lo tuve que ir trabajando para competir en este nivel», enfatizó.

Por último, el dueño de dos títulos en el circuito afirmó que «esta noche me va a costar dormir y voy a estar triste, pero creo que mañana cuando llegue a Argentina voy a procesar la derrota y a verla de manera positiva». Cabe mencionar que Djokovic, por su parte, quien se convirtió en el tenista con más victorias en Grand Slam, reconoció el gran papel realizado por el porteño, asegurando que «mereció la victoria».