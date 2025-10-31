Francisco Cerúndolo no pudo contra Jannik Sinner y se despidió del Masters 1000 de París

El Bocón cayó en los octavos de final del M1000 francés ante el #2 del mundo. Así, terminó su año en el circuito ATP: solo le queda un torneo exhibición y la Copa Davis.

Francisco Cerúndolo (21°) se despidió del Masters 1000 de París. Sin embargo, no se fue sin antes pelearle un set a uno de los mejores tenistas del circuito ATP: el italiano Jannik Sinner (2°), quien lo derrotó por 7-5 y 6-1 en los octavos de final del certamen.

Al principio del partido, Fran estuvo a la altura de la estrella italiana. El primer set arrancó con más quiebres que servicios mantenidos: ambos rompieron el saque rival en dos oportunidades, consecutivamente. Luego de eso se mantuvieron firmes, hasta que en el 5-6 la raqueta nacional cometió dos errores no forzados que le impideron alcanzar el tie-break y encaminaron el duelo para el europeo.

En el segundo set, Sinner aprovechó el envión que le dio hacerse con un parcial tan parejo como el primero y mostró una versión mucho más peligrosa: le quebró a Cerúndolo en dos oportunidades, aprovechó los errores no forzados del porteño y luego, apoyado en su saque, cerró el partido tras 1h26m. En la próxima ronda, el ex #1 del mundo enfrentará al estadounidense Ben Shelton (7°).

Cerúndolo, la mejor

raqueta argentina del año

A pesar de la derrota, Cerúndolo tiene razones para estar contento, ya que terminará el año consolidado como la mejor raqueta argentina, desde el ranking y por lo demostrado a lo largo de la temporada.

Este año, el diestro obtuvo 18 triunfos en torneos Masters 1000, una cifra que iguala a lo que alcanzaron figuras nacionales como David Nalbandian (2007), Juan Martín del Potro (2009) y Guillermo Coria (21 en 2003 y 19 en 2004). Y la comparación internacional en 2025 también lo pone arriba: solo está por debajo de Carlos Alcaraz (21) y Lorenzo Musetti (19), aunque Alexander Zverev y Alex de Miñaur (ambos con 17) pueden superarlo.