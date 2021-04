Francisco Guaragna: “A Tokio no voy a ir de paseo”

Compartir

“Sé que es difícil ir por una medalla olímpica, pero no es imposible soñar. De los 35 países participantes, 10 son pesos pesados y ya les gané”, asegura el velista argentino.

En plena preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, el velista Francisco “Pancho” Guaragna pasó por el CeNARD para ultimar detalles en su último tramo de la puesta a punto. “Acabo de realizar una muy buena preparación en Buenos Aires de cara al clasificatorio de Portugal, que otorga dos plazas olímpicas y será una buena medida. Yo sólo aviso que a Tokio no voy a ir de paseo”, le comentó a www.deportes.gov.ar Pancho Guaragna, en la previa de su primer Juegos Olímpico.

Guaragna, quien a sus 23 años representará en Tokio en la clase Laser, de yachting; nació en la ciudad santafesina de Rufino y se crió en el Club Náutico de Junín, donde a sus cinco años se subió por primera vez a un barco de la mano de su padre y navegó sobre las aguas de la Laguna de Gómez, uno de sus lugares preferidos del mundo.

“Voy con una mentalidad desafiante y sin barrera. Con todo pero sin presión y eso es lo que me va a permitir competir como si estuviera en la laguna de Junín. Sé que es difícil ir por una medalla olímpica, pero no es imposible soñar. De los 35 países participantes, 10 son pesos pesados que ganaron medallas en Juegos Olímpicos y mundiales, y ya les gané. Sé que no es lo mismo un torneo que la competencia olímpica, pero es un dato”, expresó con optimismo.

“Después de Portugal, espero poder participar el 8 de mayo en el campeonato europeo de Bulgaria, esta segunda ola de contagios hace que tengamos que ir re-planificando todo el tiempo. Y nuestra idea es finalizar la preparación en España, entrenando con los mejores para hacer el último sprint en Europa. Espero con mucha expectativa al 12 de julio, cuando estaré en Japón”, sintetizó Pancho.

Por último habló de cómo lo fortaleció el año de pandemia: “Estoy seguro y tranquilo de que voy a hacer un gran papel, la gran presión la tienen los candidatos y con mi equipo nos aferramos al trabajo, eso es lo que me hizo fuerte en los peores meses de la cuarentena”.

