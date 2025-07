Francisco Paoltroni: «Formosa es un feudo y el sistema democrático está viciado»

El senador nacional y convencional constituyente por Formosa, Francisco Paoltroni, dialogó en exclusiva con el programa “Exprés En Radio” (FM VLU 88.5 – Grupo de Medios TVO), donde se refirió a la inminente conformación de la Asamblea Constituyente, la situación política de Formosa y el impacto de las retenciones en el sector agropecuario.

Paoltroni, representante de Libertad, Trabajo y Progreso (LTP), se mostró expectante ante la constitución de la Asamblea Constituyente, que se espera en los próximos diez días. Paoltroni, quien ya cuenta con su diploma de convencional constituyente, enfatizó la necesidad de cambios profundos en Formosa para impulsar el desarrollo, la producción y la generación de empleo.

En este sentido, el senador reiteró su postura sobre la intervención federal como el camino necesario para que la provincia avance. “La oposición es una minoría absoluta y difícilmente pueda generar los cambios que Formosa necesita para que realmente podamos generar oportunidades de desarrollo, de aumento de producción, de generación de empleo”, afirmó.

Denuncia de “feudo”

y respaldo de Nación

Paoltroni reveló que su pedido de audiencia con el ministro Guillermo Francos tuvo como objetivo exponer la “situación que se vive en Formosa, cuál es la problemática que afecta al desarrollo provincial y que todos los indicadores lo muestran”.

Denunció el atraso permanente, los bajos niveles de empleo y la pobreza, sumado a lo que calificó como “la burla que se le ha hecho al sistema republicano y democrático hace 22 años”.

Si bien en mayo el Gobierno Nacional no analizaba la situación institucional de Formosa, tras las elecciones provinciales, la postura cambió. “Se lo vio a [Diana] Mondino, se lo vio al ministro [Luis] Caputo, se lo vio al propio Franco referirse a Formosa como un feudo, que es lo que es. Y también el propio presidente [Javier Milei] se ha referido a esto”, destacó, señalando el respaldo de figuras del oficialismo a su visión sobre la provincia.

Violación del sistema

republicano y la postura

de la Corte Suprema

Respecto a la futura Constitución Provincial, Paoltroni anticipó que, a pesar de la minoría opositora en la asamblea, la Corte Suprema de Justicia representa una herramienta fundamental. “La Corte Suprema ya dijo que aquí se violó y se burló el sistema republicano al introducir la reelección indefinida. Eso derivó en la concentración de un poder de un solo hombre en donde no hay división de poderes y no hay alternancia en el poder. Y eso no es república, sencillamente”, enfatizó.

El senador citó el artículo sexto de la Constitución Nacional, que habilita la intervención federal cuando una provincia no respeta la forma republicana de gobierno.

Además, denunció que “el sistema democrático está viciado por el estado de vulnerabilidad que han llevado a toda la población”, y afirmó tener “evidencia, hay videos, hay pruebas de cómo hay la manipulación de toda la sociedad por su estado de vulnerabilidad”.

Retenciones: un paliativo

insuficiente para el campo

En relación a las recientes decisiones del gobierno nacional sobre las retenciones, Paoltroni, un hombre ligado al sector agropecuario, consideró que son una señal “buena, pero obviamente no resuelve la cuestión de fondo”.

Señaló que el contexto internacional desfavorable, con precios de cereales y oleaginosas en mínimos de 15 años, hace que las retenciones sean “mucho más pesadas”, lo que podría generar una “caída en la producción”.

“Es uno de los peores impuestos que existen. Ha traído a la Argentina un gran atraso. No se crece en el país producto de este impuesto”, sentenció Paoltroni, comparando la situación con países vecinos como Brasil, Paraguay y Uruguay, que sin retenciones, duplicaron su producción agrícola en los últimos 20 años.

Finalmente, sobre el impacto en pequeños y medianos productores, Paoltroni reconoció que si bien las medidas pueden beneficiar a los grandes, el sector en general atraviesa “momentos críticos”.

Atribuyó gran parte de las problemáticas a las “altas tasas de interés que no permiten ninguna fuente de financiamiento viable y próspera”, a pesar de la baja de la inflación. “No tenés ni un vientito de cola, al contrario, tenés viento de frente que no te ayuda a atravesar estos difíciles momentos”, concluyó.