Francisco Paoltroni: »Siente aroma de fin de ciclo del gildismo en la provincia»

El senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de diferentes temas, entre ellos de su reunión con el intendente de la localidad de Las Lomitas, Atilio Basualdo. Al mismo tiempo, aseveró que “siente aroma de fin de ciclo del gildismo en la provincia”.

Paoltroni “con respecto a la ley bases tenemos que decir que nos costó mucho porque somos una minoría absoluta, pero hemos tenido dictamen favorable de la ley bases y el paquete fiscal y finalmente se va a tratar el 12 de junio en el Recinto donde ya se aprobaría y se enviaría nuevamente a Diputados para que se aprueben los cambios”.

Encuentro con Basualdo

En relación a esto indicó que es lo que corresponde porque es un representante de la provincia de Formosa y “el señor Atilio Basualdo es intendente de una localidad de Formosa, este acude a nuestra gestión para tratar de destrabar unas 80 viviendas que están en construcción y por supuesto que los beneficiarios de esto son los ciudadanos y a ellos nos debemos”.

“Hay 3000 viviendas en ejecución en la provincia de Formosa que está haciendo la Nación, las que deben ser retomadas y que se vuelvan a activar las obras y se está viendo la forma para asegurarnos de que se culminen las obras y no que cuando se envie el dinero se destine a su construcción”, explicó.

Consultado acerca de si tiene pensado sumar a Basualdo a su espacio indicó que no se ha hablado nada de eso, pero que entiende que se genere mucho revuelo “porque la normalidad en Formosa no existe porque se ha cambiado la Constitución y la reelección indefinida, es por ello que hay concentración de poder”.

“Lo normal es la alternancia entre los gobiernos, muchos de los Municipios no pueden dar titulos de propiedad en sus ejidos urbanos porque va en contra del Gobierno bienvenido sea que cada vez más intendentes decidan darle libertad a los vecinos de su pueblo, de esa manera recibirán inversiones, desarrollo, progreso y sobre todo tener vecinos dueños de sus tierras”, manifestó.

“Los fondos para terminar las viviendas por las que me habló (Atilio) Basualdo están , nosotros queremos tener las garantías de que las cosas se van a hacer cómo deben ser y las viviendas se sorteen como deben ser”, precisó.

Aroma a fin de ciclo

“Sentimos un aroma a fin de ciclo del gildismo en Formosa. el fallo de la Corte es ni más ni menos que ponerle un fin al poder absoluto, no sabemos quién será el próximo Gobernador de Formosa, pero con el fallo de la Corte sabemos que no será Insfrán”, cerró diciendo el Legislador.