El joven de 24 años se sometió a un exhaustivo cuestionario que le hicieron sus seguidores en Instagram.

Si hay algo que caracteriza a Francisco Tinelli es su bajo perfil. Pese a tener un padre muy popular y haber “nacido famoso”, el joven de 24 años opta por resguardar su intimidad. Incluso, a diferencia de sus hermanas -especialmente Candelaria-, no es un usuario activo en sus redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas hizo una excepción y se sometió a un cuestionario en Instagram, red en la que tiene más de 600 mil seguidores.

“¿Sentís que tenés todo?”, fue una de las primeras preguntas que le hicieron. “Dependiendo lo que sea todo. Creo que cada persona tiene que trabajar en sí misma constantemente y la vida es un lindo camino para ser vivida y disfrutada. Y algo muy importante es dejar de proyectar a la gente cómo alguien ‘ideal´. Todxs tenemos nuestras debilidades y somos frágiles ante ciertas cosas. Por eso, siempre lo mejor es tratar con respeto y desde el amor. Nunca sabés por lo que está pasando el otrx”, respondió contundente.

En tanto, otra consulta que le llegó fue en torno a su relación con la fama de Marcelo Tinelli: “¿Alguna vez sentiste discriminación por ser el hijo de?”. A lo que él, sincero, contestó: “Discriminación, nunca, pero sí, como siempre, existe el prejuicio. Por lo general la persona se hace una idea superficial de mí, que cuando me conoce se sorprende y me reconoce la humildad como si fuera una locura”.

Por otra parte, le preguntaron si había alguna lección de vida que lo haya marcado mucho. “En la adolescencia cuidé muy poco mi cuerpo, tenía una exigencia muy grande por cómo me mostraba y me veía. Fui muy duro conmigo mismo. Hoy en día veo la salud desde otro lado. La salud desde el disfrute”, reveló. Y confesó que alguna vez sintió el corazón roto: “Fuertemente en el 2016″, expresó sin dar mayores precisiones.

En pareja desde hace un largo tiempo con Martina Villar, también respondió sobre si le gustaría tener hijos a futuro. “Sin dudas, la paternidad es algo que quiero vivir”, señaló.

Además, “Tiki”, como lo llaman dentro del clan Tinelli, también admitió tener miedos. “Muchos y por eso siempre el laburo es constante. Les recomiendo siempre sacarlos afuera y que no vivan dentro tuyo. En la palabra está la solución. Y una frase que me gusta mucho, que es: ´la felicidad está del otro lado del miedo´”, profundizó. Y contó qué es lo que más le gusta hacer: “Compartir tiempo con gente que amo. Ver una nueva película memorable. Escuchar música en el auto. Materializar una idea. Conectar con alguien. Hacer mínimos gestos que le cambien para mejor el día a una persona”. En cuanto a sus metas profesionales, destacó que le gustaría que sus seguidores puedan ver “un hermoso proyecto que creamos junto a Victoria Etchepare y Juan Cruz Marino.

“¿Cómo se define en lo sexual Fran Tinelli?”, fue una de las consultas más filosas que le hicieron. Y él dio una sugerente respuesta: “A veces un segundo es para siempre…”.

Por otro lado, le consultaron si efectivamente irá a ver el próximo Mundial de Qatar. “Ojalá pueda ir. Me encantaría ver el último mundial de Leo y a un grupo que llega muy unido. Siempre están las potencias, pero yo prefiero ir calladito y sorprender después”, vaticinó. Y reveló el deseo que le queda por cumplir: “Experimentar la vida en otro país, otra cultura que me guste”.

