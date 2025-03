Franco Colapinto a Racing Bulls: cuáles son sus chances reales de dejar Alpine

El apellido del piloto pilarense sigue en danza en medio de febriles reuniones y negociaciones; apenas van dos fechas de este calendario de Fórmula 1.

El team principal de Red Bull y el responsable de la academia de pilotos del equipo, Helmut Marko, junto con el ejecutivo encargado de deportes de la empresa madre en Austria, Oliver Mintzlaff, sostuvieron este lunes por la mañana una reunión para decidir el destino del neozelandés Liam Lawson tras sus dos carreras con muy bajo rendimiento como compañero de Max Verstappen.

Todavía no hay anuncio oficial, pero, según fuentes allegadas al equipo, los tres acordaron darle al joven de 23 años dos carreras más para recuperarse de sus muy malas clasificaciones tanto en Australia como en China. En Melbourne, primera cita del año, Lawson fue 18º en la clasificación del sábado, hizo un trompo y no se clasificó en la carrera. En Shanghai fue 20º en la clasificación para la carrera “sprint” y tuvo la misma posición en la Q1 del sábado.

Las tres autoridades de Red Bull también acordaron mantener abiertas las negociaciones para incorporar a Franco Colapinto al equipo Racing Bulls. Si Lawson no conformara con su desempeño, Colapinto podría ocupar en Racing Bulls la plaza que dejaría libre el japonés Yuki Tsunoda, a quien ascenderían a Red Bull para transformarse en el segundo piloto de Max Verstappen. De esa manera, el pilarense debutaría el próximo 20 de abril en el GP de Arabia Saudita entre peligrosos muros, escenario poco ideal.

Las negociaciones entre Red Bull y Racing Bulls se hicieron visibles el domingo pasado entrada la noche en Shanghai, cuando se vio a Helmut Marko ingresar al “hospitality” de Alpine. Esa visita y otros datos llegados de fuentes muy creíbles por su cercanía al equipo confirmaron que, en lo que respecta a Franco, donde hay humo, hay fuego. Tras la decisión que se habría tomado hoy en la madrugada argentina, ni Horner ni Marko han cerrado las puertas a la potencial incorporación de Colapinto -piloto reserva de Alpine-, ya que algunos preparativos físicos que habían puesto en marcha siguen adelante.

Además, el jefe de la escudería y el asesor le dieron otra oportunidad a Lawson, que en 2024 había tenido unas buenas y esperanzadoras actuaciones reemplazando al australiano Daniel Ricciardo. Tuvieron en cuenta que no iban a llegar a tiempo para el Gran Premio de Japón e inclusive al de Baréin para cerrar otro detalle de la operación: el financiero, asociado a la aportación de los patrocinadores del argentino.

La idea que rige las decisiones de Mintzlaff es convertir a sus dos equipos en generadores de ingresos reales y, en el caso de Racing Bulls, aunque los motores Honda les cuestan muy poco o nada porque mantienen, hasta fin de año, el volante de Yuki Tsunoda, quieren dinero efectivo en la cuenta de la escuadra de Faenza. Se trata de una cifra que superaría ampliamente la decena de millones de dólares, sobre todo porque no solamente entran en la ecuación los patrocinadores de origen argentino de Colapinto, sino también la multinacional de origen mexicano de Carlos Slim, “Claro”, y, adicionalmente, la tarjeta de pago recargable Visa App, muy interesada en el asunto.

Esos fueron algunos de los motivos para tratar de recuperar las tratativas por Colapinto que se habían truncado hacia finales de la temporada pasada. El argentino aseguraría, además, una buena cosecha de puntos para Racing Bulls junto al francés Isack Hadjar.

El domingo en China, Christian Horner, sobre el futuro de Lawson, había declarado: “Liam es un chico joven. Tenemos el deber de cuidar de él. Y vamos a hacer lo mejor que podamos para apoyarlo. Sigue siendo un conductor muy capaz. Lo sabemos. Simplemente no estamos viendo eso por alguna razón. No estamos viendo que pueda demostrarlo en este momento”.

La situación de Red Bull y Racing Bulls respecto a pilotos reservas con un alto potencial convertible en puntos a corto plazo es crítica. Por eso, también están en conversaciones por los servicios de Colapinto hasta fin de año y seguramente se hablaría de otras condiciones si se desea que esa cesión temporal fuese definitiva, como suele suceder con los préstamos de jugadores entre clubes de fútbol.

Para ir cubriéndose, Red Bull ya solicitó a la FIA una excepción para otorgarle la “superlicencia” de F1 a su piloto anglo-sueco de 17 años, Arvid Lindblad, actualmente en la Fórmula 2. En caso de que el veredicto final para Lawson fuese negativo y se concretara la incorporación de Colapinto, Lawson podría quedar como piloto reserva en cualquiera de los dos equipos de la empresa Red Bull GmbH