Franco Colapinto chocó en el Gran Premio de Qatar y quedó fuera de la carrera

Franco Colapinto apenas pudo disputar unos pocos segundos del Gran Premio de Qatar en su penúltima carrera en la temporada de Fórmula 1. En la primera curva del circuito y luego de partir desde la 19a posición, sufrió un duro choque que lo hizo abandonar.

El piloto argentino recibió un impacto de atrás causado por el Alpine de Esteban Ocon, que a su vez fue golpeado por el Haas de Nico Hulkenberg. Eso lo hizo salir de pista y no poder continuar en la competencia ya que su Williams quedó con muchos daños.

Luego del accidente y ya en Boxes, Colapinto dio su visión de los hechos: «Una lástima. Fue una carrera divertida así que me da bronca no haberla podido correr, hubiera habido bastantes posibilidades de hacer algo. Una pena, son carreras».

De cara a lo que viene, la semana próxima en el cierre de temporada en Abu Dabi, el piloto argentino dijo que «lo que me preocupa es ver cómo arreglan el auto».

Al analizar los motivos del accidente, comentó que «no pude hacer nada, traté de irme lo más a la izquierda que pude y me llevaron puesto igual, un desastre. En la primera curva, largando de atrás es un poco una boludez lo que hicieron».