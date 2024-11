Franco Colapinto, contundente tras la qualy del Sprint en Qatar: «Estoy muy lejos»

Luego de haber acabado último, el argentino hizo un análisis de lo sucedido.

En el GP de Qatar, Franco Colapinto tuvo un inicio de fin de semana para el olvido. Si bien se esperaba que no rindiera al nivel de su potencial, ese que lo vio lucirse llegando a las últimas instancias clasificatorias, debido a que llegó a esta 23a fecha de la Fórmula 1 con un paquete de especificaciones viejas, nadie imaginaba un viernes tan complicado. Es que finalizó en la última plaza en el Sprint shoot-out y luego de la sesión reconoció que el panorama es complicado. Eso sí, cree que hay espacio para mejorar.

«No me sentí mal, creo que fue una vuelta más o menos buena. Tengo cosas para seguir mejorando porque no conozco el circuito, pero estoy muy lejos. No entiendo bien el porqué. Hay que seguir trabajando. Obvio que la suspensión vieja y todas las piezas viejas no ayudan en nada. Tengo mucha ida de trompa en curvas lentas y de media velocidad y se me patina. Me cuesta meterle velocidad en las curvas y acá es importante. Un poco complicado por ahora el fin de semana, tenemos que tratar de entender las razones», comentó el argentino.

Además, añadió: «Di todo lo que pude, pero es un poco frustrante que ir perdiendo una o media décima en cada curva y no sabemos por dónde viene. Te da un poco de bronca. Hay que entender las piezas que estamos usando y mejorar para mañana».