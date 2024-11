Franco Colapinto enderezó el rumbo y completó el GP de Las Vegas

Después del tremendo accidente de la clasificación, el piloto argentino consiguió largar gracias al gran trabajo de Williams para reparar el auto y pudo terminar el recorrido.

El solo hecho de haber podido largar la carrera en el GP de Las Vegas ya fue un éxito por sí solo para Franco Colapinto. En realidad, lo fue más para el equipo Williams, que debió trabajar enormemente para que el piloto argentino tuviera un auto para disputar la fecha 22 de la Fórmula 1 después del tremendo accidente que protagonizó en el cierre de la Q2 y que destruyó su FW46. Su participación en la competencia estuvo en duda, no solo por los daños de su coche, también por esas 50G de fuerza del choque que lo obligaron a pasar dos veces por el centro médico para recibir el ok.

El equipo de Grove debió apelar al chasis de repuesto, cambiar el motor, la caja de cambios, la suspensión completa, alerones (delantero y trasero)… Un auto nuevo en 24 horas para Franco, en un momento crítico del team inglés por la falta de repuestos que atraviesa por la seguidilla de accidentes que sufrieron sus dos pilotos. La destrucción del FW46 de Alex Albon en México y en Brasil, y los dos accidentes de Colapinto en San Pablo provocaron que Williams llegara justito a la Ciudad de Pecado. Y Franco volvió a destrozar el auto contra un muro.

El panorama era dantesco, por eso el solo hecho de haber estado en la carrera de Las Vegas y haber completado las 50 vueltas es el mejor regalo que podía brindarles a los mecánicos, alejado de los muros y con el auto entero.

Armar un auto completo en un día y tirarlo a pista no es sencillo para el piloto. Tampoco está bien claro con qué especificaciones disputó la competencia, porque los elementos con la última actualización no abundaban en la escudería dirigida por James Vowles. Por eso, el análisis de la carrera de Colapinto es complicado. Partió desde boxes, fue a una estrategia de dos paradas (como la mayoría) y su batalla principal de la noche en el urbano de Nevada fue con Valtteri Bottas, a quien superó dos veces. En el final, se quedó sin resto en el ataque que sostenía contra Kevin Magnussen para avanzar un puesto más. No cambiaba nada superar al danés, sí terminar con FW46 entero. El puesto 14° fue el colofón de un fin de semana muy complicado, tras perder el lugar en el giro final con Guanyu Zhou. En las últimas vueltas Franco perdió mucho ritmo. Para Williams, Las Vegas fue un dolor de cabeza porque Albon debió retirar el auto en la mitad de la carrera por problemas con la unidad de potencia.

Así pasó la séptima de las nueve carreras que Williams programó para el piloto argentino en 2024. Las dos últimas fueron muy complicadas, con dos golpes en Brasil y uno en Las Vegas, justo en momentos en los que se está en pleno planteo sobre su 2025. Alpine era uno de los equipos que había mostrado interés en Colapinto, con Flavio Briatore a la cabeza desde su puesto de asesor ejecutivo. Pero el italiano decidió levantar el pie del acelerador después de San Pablo. Red Bull es la otra escudería que comenzó a negociar para tenerlo en 2025 dentro de su estructura, ya sea en el team principal o en Racing Bulls. Habrá que ver si los accidentes también generan un stand by. Christian Horner ya avisó que esperarán hasta el cierre del Mundial para realizar una evaluación de sus pilotos.

A Colapinto le quedan dos carreras (Qatar y Abu Dhabi) antes de finalizar su programa 2024. Para el próximo año tiene asegurado el puesto de reserva de Williams, aunque sueña con poder correr de titular. Haber completado Las Vegas, con toda la carga que llevaba en sus hombros, es lo más positivo de la fecha 22. Cerrar la temporada con fines de semana limpios será el primer objetivo que deberá trazarse el bonaerense y, claro, tratar de maximizar todo lo que tenga al alcance.